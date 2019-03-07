Частный космодром для туристов построят в Нижегородской области﻿

Правительство Нижегородской области, Корпорация развития региона и ООО "КосмоКурс" разработали инвестпроект по строительству суборбитального космического комплекса, информирует РИА Новости.

В случае согласования проекта с госкорпорацией "Роскосмос" инвестор планирует реализовать его в 2020–2025 годах. Предположительный объем инвестиций составляет 2,6 млрд рублей.

Сейчас ведется подбор участка для строительства космического комплекса. Проект реализуется за счет частных инвестиций. Авторы проекта утверждают, что ракеты будут заправляться экологически безвредным топливом.

Отмечается, что строительство космодрома станет драйвером для роста туристической привлекательности региона. В рамках фонда Сколково компания ООО "КосмоКурс" занимается созданием многоразового суборбитального космического комплекса для полетов туристов.

В частности, космическим туристам будет предложен полет длительностью 15 минут в составе группы из шести экскурсантов. Цена билета — $200-250 тыс. Высота полета — 180-220 км.

Фото: novadon.ru

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