"Вторичка" в Крыму дорожает быстрее московской﻿﻿

Стоимость квартир на вторичном рынке в Крыму За год цена в среднем выросла на 14% до 92 тыс. руб. за "квадрат", пишет "Коммерсант". После вхождения почти пять лет назад Крыма в состав России цены на вторичном рынке жилья на полуострове резко возросли. А потом так же упали.

Как отмечают эксперты, в настоящее время тренд опять поменялся. Темпы роста оказались вдвое выше, чем в Москве — самом капиталоемком рынке недвижимости в России. Одним из решающих факторов, повлиявших на подорожание квартир в Крыму, аналитики называют открытие Крымского моста.

Средний чек вторичного жилья на полуострове с февраля за последний год вырос на 14% - до 92 тыс. руб. за кв.м. С 2014 года с момента проведения референдума в Крыму по текущий момент цены увеличились на 44%.

Для сравнения: в целом по России за последний год рост составил 7%, до 63,9 тыс. руб. за кв.м. В Москве — на 6,9%, до 203 тыс. руб. за квадратный метр.

Подобная тенденция наблюдается и на первичном рынке, где средняя стоимость жилья сейчас составляет 64 тыс. руб. за "квадрат". Это немного выше среднего показателя по России — 61,8 тыс. руб. за кв.м.

Фото: crimeapress.info

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