Молодые замужние женщины стали основными покупателями жилья в Новой Москве﻿

Покупателями квартир в Троицком и Новомосковском административных округах Москвы (ТиНАО) чаще становятся женщины, сообщает ТАСС. Такие данные приводит портал Департамента развития новых территорий столицы.
Женщины выступают основными инициаторами покупки квартир в новостройках Троицкого и Новомосковского округов. Подобная тенденция прослеживается второй год подряд.
Отмечается, что в 2017 году этот показатель составлял 60%. Год спустя достиг 65%. При этом более 60% потенциальных собственников жилья в присоединенных территориях состоят в браке. 70-72% из них являются родителями.
Более половины семей-новоселов имеют одного ребенка. Треть - двух детей. Почти 4% - трех и более.
В ведомстве сообщили, что с июля 2012 года в Новой Москве введено более 60 детских садов, поликлиник и школ. За шесть с половиной лет в Новой Москве ввели свыше 11,5 млн кв. м жилья. В текущем году запланирован ввод еще 1,7 млн квадратных метров жилой недвижимости.
Фото: realty.mail.ru
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