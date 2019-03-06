Значительная часть хостелов в России закроется - эксперты

Законопроект о запрете использования жилых помещений в многоквартирных домах в качестве хостелов может привести к закрытию значительной части таких объектов, сообщает РИА Недвижимость. Эксперты делают неутешительный прогноз.

Госдума приняла закон о запрете использования жилых помещений в многоквартирных домах для размещения хостелов. Новые правила запрещают использовать квартиры в качестве отеля или хостела. А также предоставлять в них гостиничные услуги.

По новому закону такие услуги можно будет оказывать лишь после перевода жилого помещения в нежилое.

По мнению директора Hospitality Income Consulting Елены Лысенковой, закроется около 10-15% объектов. "Многие тянули в надежде, что закон не примут, и не легализовали хостелы", — отметила Е. Лысенкова.

Тем не менее эксперты не ожидают увеличения цен на размещение в хостелах, так как цену диктует спрос. А он находится именно в этом ценовом сегменте.

"Скорее, стоит говорить об обновлении рынка. Закрывающиеся объекты будут искать новые помещения и делать новые объекты", — подчеркнула эксперт.

Фото: e1. ru

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