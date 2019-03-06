Участковый-"черный риэлтор" из Петербурга осужден на пожизненное заключение

Глава банды "черных риэлторов", экс-участковый Сергей Крохин приговорен к пожизненному лишению свободы в исправительной колонии особого режима, сообщает РИА Новости. Преступник лично совершил два убийства и организовал четыре убийства владельцев недвижимости.
По данным следствия, на территории Колпинского района в период с 2010 по 2014 годы действовала организованная преступная группа. Ее возглавлял участковый уполномоченный УМВД России по Колпинскому району Санкт-Петербурга Сергей Крохин.
Следствием установлено, что на счету злоумышленников не менее 5 убийств злоупотреблявших алкоголем граждан. А также мошеннические действия в отношении их недвижимости.
Как сообщалось раннее, суд Санкт-Петербурга вынес приговор по уголовному делу одного из членов группировки Забара Зубова. Он получил 8 лет лишения свободы. Еще один подельник Крохина Никитин получил 13 лет в ИК особого режима.
Отмечается, что фигурантам дела по различным причинам не удалось оформить на себя вышеуказанные квартиры. Заработок составил 800 тысяч рублей от продажи половины квартиры в Колпино.
Фото: maardu.tv
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