Участковый-"черный риэлтор" из Петербурга осужден на пожизненное заключение

Глава банды "черных риэлторов", экс-участковый Сергей Крохин приговорен к пожизненному лишению свободы в исправительной колонии особого режима, сообщает РИА Новости. Преступник лично совершил два убийства и организовал четыре убийства владельцев недвижимости.

По данным следствия, на территории Колпинского района в период с 2010 по 2014 годы действовала организованная преступная группа. Ее возглавлял участковый уполномоченный УМВД России по Колпинскому району Санкт-Петербурга Сергей Крохин.

Следствием установлено, что на счету злоумышленников не менее 5 убийств злоупотреблявших алкоголем граждан. А также мошеннические действия в отношении их недвижимости.

Как сообщалось раннее, суд Санкт-Петербурга вынес приговор по уголовному делу одного из членов группировки Забара Зубова. Он получил 8 лет лишения свободы. Еще один подельник Крохина Никитин получил 13 лет в ИК особого режима.

Отмечается, что фигурантам дела по различным причинам не удалось оформить на себя вышеуказанные квартиры. Заработок составил 800 тысяч рублей от продажи половины квартиры в Колпино.

Фото: maardu.tv

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