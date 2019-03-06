Определены мировые державы-лидеры по инвестициям в недвижимость﻿

В число мировых лидеров по инвестициям в недвижимость в 2018 году вошли США, Великобритания, Франция и Китай. Наиболее инвестиционно привлекательной страной в 2018 году оказались США — здесь было заключено сделок с коммерческой недвижимостью на $414 млрд, сообщает РБК.

На втором месте стоит Великобритания с совокупным объемом инвестиций в недвижимость $76 млрд. На почетном третьем месте — Германия. В эту страну инвесторы вложили $69 млрд.

На четвертом месте идет Франция с показателем $44 млрд. На пятом месте — Китай ($32 млрд). Россия заняла 27-е место с показателем $2 млрд.

В исследовании отмечается, что наиболее востребованной в 2018 году среди инвесторов во всех странах была офисная недвижимость (36% от общего объема сделок, или $330 млрд).

На апартаменты пришлось 22% ($202 млрд). На торговые объекты — 17% ($153 млрд). На складские помещения — 15% ($142 млрд). Общий объем инвестиционных сделок на мировом рынке коммерческой недвижимости в 2018 году достиг $733 млрд, что на 4% больше, чем в 2017-м ($677 млрд).

Фото: fbss.ru

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