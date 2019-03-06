Заключенные покинут Тевтонский замок в Калининградской области в 2020 году

Исправительная колония № 7, расположенная в старинном орденском замке Тапиау в Гвардейске Калининградской области, будет освобождена от заключенных в 2020 году, информирует "Интерфакс".

Сейчас в двух исправительных учреждениях ФСИН началось строительство корпусов. Туда будут переведены заключенные из исправительной колонии №7. На новые места предстоит расселить 400 осужденных.

После отселения заключенных управление приступит к вывозу федерального имущества. Затем вся территория колонии, на которой расположен и орденский замок, будет передана в собственность правительства Калининградской области. Власти Калининграда планируют создать на данной базе туристический объект.

Ранее сообщалось, власти региона долгое время безуспешно пыталось решить вопрос о переносе колонии общего режима №7 из замка Тапиау в Гвардейске в другое место. Сложность заключалась в том, что на строительство нового здания колонии требовалось около 3 млрд рублей.

Орденский замок Тапиау начал возводиться в 1290 году. В 1457 году замок и одноименный город стали столицей Тевтонского ордена. В XIX веке замок был переоборудован в тюрьму.

Фото: iz.ru

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