Российские мультимиллионеры вкладываются в недвижимость, ценные бумаги и роскошь﻿

Российские инвесторы консервативно вкладывают средства в традиционные активы, сообщает "Интерфакс-Недвижимость". 27% в среднестатистическом портфеле российских инвесторов приходится на облигации, 26% — на денежные средства, 20% — на недвижимость.
Как отмечают эксперты, инвестиции в предметы роскоши составляют 3%. В этой категории среди интересующих состоятельных россиян активов лидируют предметы искусства и классические машины. А также часы, украшения и вино.
По результатам проведенных исследований, 30% лиц, управляющих состоянием ультрабогатых россиян, утверждают, что их клиенты уже коллекционируют предметы роскоши. И еще 50% планируют это сделать в будущем.
Любопытно, что на первое место среди самых инвестиционно привлекательных предметов роскоши в мире в 2018 году вышло виски. Раритетные сорта возглавили индекс инвестиционной привлекательности с ежегодным ростом на 40%.
По мнению аналитиков, рост цен на редкие сорта виски показывает большой интерес среди инвесторов с крупным капиталом к альтернативным классам активов.
Фото: kommersant.ru
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