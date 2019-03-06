Лондон стал любимым городом мультимиллионеров

Лондон лидирует в ТОП-20 значимых для мультимиллионеров городов мира в 2019 году, информирует "Интерфакс-Недвижимость". И это несмотря на опасения Brexit.

В настоящее время в столице Великобритании проживает 4944 ультрахайнетов. То есть людей с состоянием от $30 млн. Это больше, чем в любом другом мегаполисе мира. На втором месте Нью-Йорк. Третье место занимает Гонконг.

Москва в ТОП-20 не вошла. При этом, говорится в исследовании, столица Белокаменной за год поднялась на 75 строчек в мировом рейтинге роста цен на элитную недвижимость и заняла 23 место против 98 годом ранее.

Как отмечают эксперты, в 2018 году в Москве на $1 млн можно было купить 94 кв. м. элитной недвижимости. Наиболее дорогим городом для покупки элитной жилой недвижимости остается Монако. Здесь за эту сумму можно купить 16 кв. м. жилья.

Тем не менее с точки зрения объема мировых инвестиций в недвижимость Россия далеко не в лидерах. Она оказалась на 27 месте в мире по объему инвестиций с показателем $2 млрд.

По прогнозам аналитиков, в текущем году объем инвестиций в недвижимость в РФ увеличится на 10%.

Фото: travel.me

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