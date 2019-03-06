Покупателей микродолей приравняют к квартирным рейдерам

Госдума в весеннюю сессию может принять законопроект, по которому будет запрещена продажа микродолей в квартирах, пишет газета "Известия". По мнению авторов законопроекта, эта мера позволит защитить собственников от всякого рода мошенников, которые скупают малые площади и затем вынуждают их совершать невыгодные сделки по продаже жилья.

Законодательная новелла предполагает запретить образование доли в праве общей собственности на квартиру при условии, если эта доля меньшей площади учетной нормы жилого помещения.

По словам члена комитета по жилищной политике и ЖКХ Игоря Торощина, квартирное рейдерство зашло так далеко, что его уже называют особо опасной формой социального терроризма.

Недобросовестные риэлторы выкупают доли в квартирах и заселяют туда "профессиональных соседей". Такие соседи выживают жильцов, вынуждая продать часть имущества.

По статистике МВД, из 6755 зарегистрированных в 2018 году фактов мошеннических действий в сфере недвижимости раскрыто только 3196 случаев.

Фото: lenta.ru

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