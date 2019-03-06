Владельцев апартаментов будут защищать как покупателей-дольщиков﻿﻿

Покупателям апартаментов планируют дать те же гарантии, что и покупателям обычных квартир, пишет "Российская газета". Сейчас такой вид недвижимости не защищен законом о долевом строительстве.

Комитет Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям совместно с Минстроем готовит законопроект об апартаментах. Законодательную новеллу планируется вынести на рассмотрение уже в весеннюю сессию парламента.

По словам депутата ГД Николая Николаева, подобные помещения имеют статус нежилых. Но по факту это квартиры. Люди их покупают и живут там.

В настоящее время такой вид недвижимости не защищен законом о долевом строительстве. Если банкротится проект, в котором есть обычные квартиры и апартаменты, то покупатели последних теряют все средства.

Апартаменты находятся вне закона о долевом строительстве. "Нам нужно обсудить и добиться того, чтобы апартаменты были признаны пригодными для проживания, чтобы владельцы апартаментов были также защищены, как покупатели-дольщики", — подчеркнул депутат.

Фото: g-n.ru

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