Рейтинг привлекательных городов для инвестирования возглавили Уфа, Сочи и Новосибирск﻿

Наиболее привлекательными для инвестирования в недвижимость признаны Уфа, Сочи и Новосибирск, сообщает портал "Талан". Охват исследования составил 25 крупнейших городов России.

Аналитики выяснили возможные уровни доходов от вложений в строительство жилья. Расчет производился по формуле, учитывающей динамику цен на жилье в новостройках в разрезе регионов. 2016-й год был взят в качестве отправной точки.

Лидером среди 25 российских мегаполисов стал Новосибирск. В этом городе был зафиксирован самый большой рост стоимости жилья в новостройках за полный строительный цикл. Он составил 27%.

За ним расположились Казань, Сочи и Уфа с показателем 25%. В Москве за два года он составил 18,1%. В Санкт-Петербурге — 16,8%.

Самый низкий уровень прироста стоимости в новостройках был отмечен в Красноярске, Перми и Тюмени — ровно по 8%. А также в Нижневартовске — 6%.

В Красноярске, Ростове-на-Дону и Твери показатель составил всего 1%.

Наименее привлекательным для инвесторов оказался Нижневартовск. Там вложения принесли не прибыль, а убыток. Его эксперты оценили в 8%.

Фото: regnum. ru

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