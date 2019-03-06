Наиболее привлекательными для инвестирования в недвижимость признаны Уфа, Сочи и Новосибирск, сообщает портал "Талан". Охват исследования составил 25 крупнейших городов России.
Аналитики выяснили возможные уровни доходов от вложений в строительство жилья. Расчет производился по формуле, учитывающей динамику цен на жилье в новостройках в разрезе регионов. 2016-й год был взят в качестве отправной точки.
Лидером среди 25 российских мегаполисов стал Новосибирск. В этом городе был зафиксирован самый большой рост стоимости жилья в новостройках за полный строительный цикл. Он составил 27%.
За ним расположились Казань, Сочи и Уфа с показателем 25%. В Москве за два года он составил 18,1%. В Санкт-Петербурге — 16,8%.
Самый низкий уровень прироста стоимости в новостройках был отмечен в Красноярске, Перми и Тюмени — ровно по 8%. А также в Нижневартовске — 6%.
В Красноярске, Ростове-на-Дону и Твери показатель составил всего 1%.
Наименее привлекательным для инвесторов оказался Нижневартовск. Там вложения принесли не прибыль, а убыток. Его эксперты оценили в 8%.
Фото: regnum. ru
Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)
Читайте также:
Правильные инвестиции: недвижимость в Испании
Нежилая недвижимость: как найти оптимальный вариант
Налог на недвижимость: как рассчитать самостоятельно
|Россияне стали массово продавать свою недвижимость в Карловых Варах
По имеющейся информации, на вооружении у США на данный момент имеется оружие, которое запрещено ДРСМД.
Владимир Познер считает, что бедность россиян связана с отставанием России в производительности труда. Об этом телеведущий сообщил на своей странице в Instagram.
Пользователи сети Интернет, увидев фотографию, тут же начали соревноваться в остроумии.
В Эстонии проживает около 30 процентов русскоговорящих, 12 процентов могут голосовать. Но не нашлось лидеров, за которых им можно было бы голосовать, которые стали бы защищать их интересы. Об этом "Правде.Ру" рассказал правозащитник, эксперт по Прибалтике Дмитрий Линтер.