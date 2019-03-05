В Санкт-Петербурге — шок, пишет "Парламентская газета". Против запрета на мини-отели и хостелы в жилых домах рука об руку с отельерами боролись чиновники и депутаты Заксобрания. Теперь они переживают поражение.
Депутаты Госдумы приняли поправки в Жилищный кодекс во втором чтении. По мнению аналитиков, для питерских бизнесменов настало время думать, как выживать в новых условиях. Ведь практически весь центр Петербурга — объект культурного наследия ЮНЕСКО. И здесь нельзя ни прорубить в историческом фасаде отдельный вход, ни построить новое здание.
В настоящее время в Петербурге насчитывается 1415 классифицированных гостиниц. Большая часть — именно малые средства размещения, на 50 номеров и менее. Треть из них находятся как раз в жилых домах.
Как пишет газета, наблюдатели высказывают опасения, что после принятия закона о запрете хостелов в жилых домах Петербург откатится на одно-два десятилетия назад по возможностям гостиничного бизнеса.
Фото: arriva.ru
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