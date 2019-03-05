Запрет на хостелы в жилых домах не лишит туристов их "брони"﻿

Туристы, уже совершившие заблаговременную бронь номеров и койко-мест в хостелах, не пострадают из-за принятого Госдумой законопроекта, запрещающего мини-отели в жилых помещениях, сообщает РИА Недвижимость.
Нижняя палата Российского парламента во вторник приняла во втором чтении законопроект об ограничениях на размещение гостиниц и хостелов в жилых домах. Авторами документа выступила группа депутатов Госдумы во главе с председателем комитета по жилищной политике и ЖКХ Галиной Хованской.
Как отмечают наблюдатели, в целом, для гостей хостелов это решение правильное и никакого вреда не принесет тем, кто уже заблаговременно забронировал места в подобного типа мини-отелях, так как они закроются не сразу.
У собственников хостелов после вступления в силу законопроекта будет два варианта действия. Это закрытие своего хостела, либо попытка перевести его в разряд нежилого помещения. Но на последнее есть существенные ограничения. Именно поэтому ожидается закрытие части проектов и уход с рынка некоторых игроков.
Фото: tour.ru
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