Певец Кит Флинт покончил с собой во время раздела имущества после развода с японкой Маюми Каи, пишет "Комсомольская правда".
Стало известно, что за несколько дней до смерти Флинт выставил на продажу свой дом за 1,5 миллиона фунтов стерлингов (129,6 миллиона рублей) в Данмоу, графство Эссекс, Великобритания.
Как пишут СМИ, музыканту пришлось продать недвижимость, чтобы расплатиться с долгами. По словам источников издания, после расставания с женой вокалист The Prodigy находился в тяжелой депрессии.
По сообщению прессы, Кейт совершил суицид через несколько дней после того, как супруга заставила его выставить на продажу его любимое детище, старинный дом в Эссексе, который артист не один год с любовью обустраивал. Кит даже купил кусок дороги в Бристоле, чтобы вытащить оттуда подходящие по декору кирпичи и затем уложить их перед своим жилищем.
В момент смерти Флинта Каи, известная как DJ Gedo Super Mega Bitch, находилась в Японии.
Фото: politeka. net
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