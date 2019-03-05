Доходный дом из "Анны Карениной" в Москве отреставрируют

Городской Департамент культурного наследия выдал разрешение на подготовку к реставрации очередного памятника архитектуры, сообщает портал правительства Москвы.

Список обновленных объектов пополнит доходный дом Ольги Леве в Столешниковом переулке, построенный более 115 лет назад.

Многие годы здесь работал винный магазин, упомянутый писателем Львом Толстым в романе "Анна Каренина". По словам главы столичного Департамента культурного наследия Алексея Емельянова, в настоящее время напоминанием о том, что дом принадлежал виноторговцам, служат виноградные лозы, обвивающие женские головы на фасаде.

В ведомстве уточнили, что объект культурного наследия регионального значения "Доходный дом с винным магазином Леве" (архитектор Адольф Эрихсон) расположен по адресу: Столешников пер., д.7, стр. 1. Для декорирования фасада архитектор Адольф Эрихсон выбрал лепные детали и карнизы.

При советской власти дом был национализирован и превращен в фирменный магазин "Главвино". Затем — магазин "Фрукты-Вино".

Фото: wikimapia. org

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