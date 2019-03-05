Владельцев таунхаусов освободят от уплаты за капремонт

Владельцев таунхаусов могут освободить от платы за капитальный ремонт. Новый законопроект внес в Госдуму Комитет по жилищной политике и ЖКХ, пишет "Парламентская газета".

В блокированных домах отсутствует общедомовое имущество, поэтому нельзя брать плату за содержание и ремонт того, чего нет, отмечают авторы законодательной новеллы. Минстрой России также признал, что таунхаусы не подлежат включению в программу капитального ремонта, подчеркивает газета.

Депутат Госдумы Андрей Палкин привел пример Архангельской области, где, как он считает, нарушаются права собственников таунхаусов. По его словам, дома блокированной застройки не являются многоквартирными домами.

"Отдельные выходы из этих домов на территорию общего пользования не являются основанием для обязательного включения такого жилья в программу капремонта и установлению обязанности для собственников данных домов по оплате расходов на капитальный ремонт общего имущества", — подчеркнул депутат.

Фото: konkista. ru

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