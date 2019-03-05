Женатые москвичи до 45 лет стали главными покупателями апартаментов в Москва-Сити

Основными покупателями апартаментов в ММДЦ "Москва-Сити" выступают женатые москвичи среднего возраста, говорится в исследовании компании Saviills. На женщин приходится только 35% сделок.

По данным экспертов, среднестатистический покупатель апартаментов в деловом центре в настоящий момент — это семейный мужчина до 45 лет из Москвы.

Основной спрос на недвижимость в Деловом центре Москва-Сити отмечается среди покупателей от 26 до 55 лет. Это более 80% клиентов. Наибольшая часть из которых (33%) — это покупатели от 36 до 45 лет.

Порядка 80% клиентов состоят в браке. В основном это клиенты с одним ребенком (50%) или без детей (30%). Пятая часть всех клиентов — покупатели с двумя детьми (20%)

10% клиентов приобретают недвижимость в Сити для детей. Но половина клиентов покупают апартаменты в Москва-Сити для собственного проживания. В том числе с целью инвестирования в недвижимость (40%).

По данным Saviills, 65% всех покупателей апартаментов в Сити — это жители Москвы. Значительную долю составляют и клиенты из регионов России (22%). Из других стран — 13%.

В 2018 году покупатели потратили на приобретение апартаментов в ММДЦ "Москва-Сити" 12,6 млрд рублей, при этом за последние три года этот показатель вырос более чем в 2 раза.

Эксперты отмечают, что средняя площадь предложений апартаментов в течение последних 10 лет уменьшилась на 30% с 165 кв. м до 115,7 кв. м.

Средний бюджет предложения на рынке ММДЦ "Москва-Сити" подешевел вдвое по сравнению с 2008 годом и составил около 975 000 долл.

Фото: videohive.net

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