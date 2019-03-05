Институт управдомов возродят для оптимизации расходов на ЖКХ

Председателям советов домов планируют предоставить право заключать договоры оказания услуг по содержанию многоэтажек, пишет "Парламентская газета". В Госдуме предложили дать больше полномочий управдомам.

По мнению авторов законодательной новеллы, это упростит взаимоотношения между жильцами, управляющими компаниями и председателем многоэтажки. Председателям советов домов предложили дать право заключать договоры оказания услуг по содержанию многоэтажек и проведению ремонта общего имущества от имени всех собственников помещений без доверенности.

В настоящее время действует механизм, который приводит к ряду трудностей. По существующим законам, условия договора управления многоэтажкой, определенные решением общего собрания владельцев помещений, являются обязательными для всех жильцов. Причем это относится даже к тем, кто голосовал против или не принимал участие в голосовании.

В связи с этим авторы законопроекта предлагают наделить председателя совета дома новыми полномочиями. По мнению депутатов, опытный управдом, может минимизировать затраты жильцов до 20-25 процентов.

Фото: inkrasnogorsk.ru

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