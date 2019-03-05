Греки планируют превратить бывший аэропорт в новый Лас-Вегас﻿

Греция планирует превратить территорию бывшего афинского международного аэропорта "Эллиникон" в туристическо-деловой и развлекательный комплекс с казино, парковой и пляжной зоной, сообщает ТАСС. Стоимость проекта оценивается в несколько миллиардов евро.

Согласно планам, в этом месте должен появиться прототип Лас-Вегаса. Перед началом реализации этой идеи в Греции был проведен конкурс на право получения соответствующих лицензий на создание на территории бывшего аэропорта так называемого Интегрированного развлекательно-курортного комплекса.

Новый грандиозный проект будет включать казино с 120 игровыми столами и 1200 игровыми автоматами на площади 15 тысяч кв. м, а также пятизвездочный отель на 2 тысяч мест. Здесь будет располагаться конференц-центр площадью 12 тысяч кв. м, роскошные магазины и театр.

Кроме того, инвесторы планируют построить на этой территории 8 тысяч жилых апартаментов, несколько отелей, торговые центры, спортивные сооружения и пристань для яхт.

Фото: turizm.ru

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