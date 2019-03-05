Дефицит новостроек в Париже достиг рекордного уровня﻿

По итогам 2018 года средняя стоимость жилой недвижимости в центре Парижа выросла на 5,7% по сравнению с 2017-м, информирует РБК. Цены на жилье достигли €9,7 тыс. за 1 кв.м. Это является историческим рекордом.

Как отмечают эксперты, средний чек жилого "квадрата" в районе Иль-де-Франс к концу 2018 года составил €5,9 тыс. Это на 4,5% больше, чем в 2017-м.

Самое дешевое жилье в центре города располагаtтся в квартале Ла Шапель в 18-м округе. Средняя стоимость недвижимости здесь составляет €7,4 тыс. за кв.м (+11,3%).

Наиболее дорогое жилье находится в квартале Одеон в 6-м округе Парижа. Его стоимость достигла €17,4 тыс. (+28,3%).

По мнению аналитиков, стоимость квартир и домов выросла из-за дефицита новостроек. По прогнозам, уже летом 2019 года средняя цена 1 кв.м в центре Парижа может достигнуть €10 тыс., побив новый рекорд.

Ранее сообщалось, что строительство жилья во Франции стало одним из требований "желтых жилетов". Протестующие требовали от властей немедленного возведения 5 млн квартир по доступным ценам.

Фото: delo.ua

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