Россия перейдет на стандарты "умных городов"﻿

Минстрой России утвердил стандарты ведомственного проекта "Умный город", информирует ТАСС. Базовым положением стандарта станет создание единого интеллектуального центра управления городским хозяйством.

Мероприятия, указанные в стандарте "Умного города", предусмотрены для реализации в населенных пунктах с численностью населения свыше 100 тыс. человек. А также в административных центрах субъектов Российской Федерации.

В документе Минстроя отмечается, что подобные мероприятия по внедрению новых стандартов могут быть также реализованы и в населенных пунктах с численностью населения менее 100 тыс. человек.

Стандарт включает городское управление, "умное" ЖКХ, инновации для городской среды, "умный" городской транспорт, интеллектуальные системы общественной и экологической безопасности. И помимо этого еще инфраструктуру сетей связи, туризм и сервис.

Паспорт федерального проекта "Умный город" был утвержден в ноябре. Его пилотными площадками станут почти 40 городов Российской Федерации.

Фото: d-russia.ru

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