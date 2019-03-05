Мини-гостиницы запретят открывать в жилых домах﻿

Хостелов и гостиниц не должно быть в жилых помещениях, пишет "Коммерсант". Комитет Госдумы по жилищной политике подготовил ко второму чтению соответствующий законопроект.

Такую жесткую меру депутаты хотят зафиксировать в Жилищном кодексе. И это несмотря на то, что правительство настаивало на мягких ограничениях. К тому же государственно-правовое управление президента рекомендовало Госдуме учесть поправки Белого дома.

Как отмечают эксперты, владельцы хостелов не на первых этажах теперь могут остаться без бизнеса и без доходов. Следовательно, легальный бизнес из этой сферы уйдет. Но, по мнению аналитиков, это место может занять нелегальный бизнес, с которым придется бороться.

Ранее сообщалось, что законопроект, запрещающий открывать хостелы в многоквартирных домах, был внесен в Госдуму в сентябре 2015 года, принят в первом чтении в октябре того же года. Однако его второе чтение постоянно откладывалось.

В итоге Жилищный кодекс будет дополнен новой строкой о том, что жилое помещение в многоквартирном доме не может использоваться для предоставления гостиничных услуг, а также услуг по временному размещению.

Фото: frontdesk. ru

Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)

Читайте также:

Власти Петербурга начали продавать помещения в центре города под хостелы﻿

Закон о хостелах может нанести серьезный ущерб бюджету﻿

Хостелы разрешат открывать только в нежилых помещениях﻿

Хостелы и мини-гостиницы запретят открывать в жилых домах