Хостелов и гостиниц не должно быть в жилых помещениях, пишет "Коммерсант". Комитет Госдумы по жилищной политике подготовил ко второму чтению соответствующий законопроект.
Такую жесткую меру депутаты хотят зафиксировать в Жилищном кодексе. И это несмотря на то, что правительство настаивало на мягких ограничениях. К тому же государственно-правовое управление президента рекомендовало Госдуме учесть поправки Белого дома.
Как отмечают эксперты, владельцы хостелов не на первых этажах теперь могут остаться без бизнеса и без доходов. Следовательно, легальный бизнес из этой сферы уйдет. Но, по мнению аналитиков, это место может занять нелегальный бизнес, с которым придется бороться.
Ранее сообщалось, что законопроект, запрещающий открывать хостелы в многоквартирных домах, был внесен в Госдуму в сентябре 2015 года, принят в первом чтении в октябре того же года. Однако его второе чтение постоянно откладывалось.
В итоге Жилищный кодекс будет дополнен новой строкой о том, что жилое помещение в многоквартирном доме не может использоваться для предоставления гостиничных услуг, а также услуг по временному размещению.
Фото: frontdesk. ru
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