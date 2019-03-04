Авиаперелеты на Курильские острова с апреля будут дешеветь

Представители турбизнеса Курильских островов ждут снижения стоимости авиабилетов на перелеты внутри Сахалинской области до 5950 рублей, сообщает РИА Новости.

Помимо этого, ожидается расширение круга туроператоров, работающих с Курилами, и притока внутренних туристов.

Отмечается, что в 2017 и 2018 годах четыре сахалинских туроператора имели преимущество в работе с Курилами. Они получали субсидию на компенсацию стоимости авиабилетов. Стоимость авиабилета для "непрописанных" в Сахалинской области туроператоров была в два раза больше по сравнению с фирмами с местной регистрацией.

Подобная политика областных властей в ценообразовании снизила турпоток на Курильские острова почти на 40 %. В этом году положение должно измениться к лучшему.

По данным экспертов, средняя цена сборных туров на Кунашир в 2019 году у сахалинских туроператоров начинается от 64 000 рублей. Причем в стоимость не входят билеты на теплоход и питание в дороге. Стоимость тура, включающего посещение трех островов - Кунашира, Шикотана и Итурупа - начинается от 90 000 рублей.

Как сообщалось ранее, росту турпотока могут помочь возможное строительство аэропорта на острове Шикотан, возможность которого проверяет Росавиация.

Фото: kuriles.ru

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