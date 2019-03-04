Россияне смогут участвовать в делах своего города в режиме онлайн﻿

Минстрой России создаст онлайн-платформу для российских городов, аналогичную действующим в Москве и Подмосковье сервисам "Активный гражданин" и "Добродел", сообщает РБК.

На базе созданной платформы горожане смогут участвовать в обсуждении основных городских проблем. А также подавать инициативы, голосовать за те или иные решения по поводу благоустройства и городской жизни.

По словам замминистра строительства и ЖКХ России Андрея Чибиса, такие сервисы уже активно работают в некоторых регионах: например, "Добродел" в Подмосковье", "Активный гражданин" и "Наш город" в Москве, "Управляй вместе" в Перми.

В 2019 году такие платформы должны появиться и в других городах России. В 2020 году они должны заработать в полном объеме по всей стране.

"Если мы не дадим возможность горожанам сигналить о проблеме, влиять на развитие города, то самые талантливые, активные граждане просто этот город покинут", — подчеркнул чиновник.

На данный момент для новой платформы определены два рабочих названия. Это "Умный горожанин" и "Активный горожанин".

Фото: mos.ru

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