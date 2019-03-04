Дом Скрипалей в Солсбери найдет новых владельцев уже через два месяца — эксперты﻿

Дом бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском городе Солсбери, скорее всего, найдет новых владельцев через месяц-два после выхода на рынок, информирует "Интерфакс-Недвижимость".

По мнению основателя и управляющего директора компании LondonDom. com Егора Шишковского, дом совсем скоро найдет своего нового владельца или арендатора. Как правило дома и квартиры сдаются в течение одного-двух месяцев после выхода на рынок.

"Я не думаю, что этот будет исключением. Проблем не должно быть, особенно, если цена будет меньше рыночной, тем более, что специальные службы признали эту недвижимость "безопасной зоной", - отметил Шишковский.

Эксперты подчеркивают, что "история" дома не должна стать препятствием для его заселения новыми жильцами. В Великобритании отношение к подобному жилью очень спокойное и практичное. Поэтому такие объекты быстро находят новых жильцов.

Также отмечается, что дом не станет туристической достопримечательностью. Он будет использоваться как обычное жилое здание.

Фото: moscow-baku.ru

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