Прокуратура Москвы за год получила 758 материалов по самострою и захвату земли

Столичная Госинспекция по недвижимости в 2018 году направила в органы прокуратуры более 750 материалов в отношении владельцев самостроя и по фактам захвата городских земель, сообщает "РИА Недвижимость".

В материалах поясняется, что материалы направляются в прокуратуру, если нарушения, будь то самозахват, самострой или нецелевое использование, не устраняются.

Сейчас по материалам Госинспекции по недвижимости возбуждено 10 уголовных дел по фактам самоуправных действий, причинивших вред городу.

После поступившей информации о незаконном и нецелевом использования земельных участков, которые находятся в собственности Москвы, прокуроры проверили более 10 объектов в различных округах столицы. Были выявлены грубые нарушения закона о градостроительной политике и землепользовании, установлены факты возведения самостроев.

В столичной прокуратуре отметили, что уголовная и административная ответственность предусмотрена за нарушение земельного и градостроительного законодательства. В частности, за самовольный захват, нецелевое использование земель, а также незаконное самовольное строительство на территории городских земель.

Фото: ntv. ru

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