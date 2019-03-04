Аренду недвижимости в речных портах приведут в порядок — Минтранс

Минтранс России планирует установить новый порядок сдачи в аренду недвижимого государственного имущества в речных портах, пишет "Парламентская газета".

В проекте ведомства отмечается, что большинство объектов в речных портах находится в государственной казне России. Тем не менее в настоящее время в стране нет четко установленного порядка сдачи в аренду недвижимого имущества в таких портах. Документом ведомства предлагается установить строгий порядок в этой сфере.

В частности, планируется, что сдачей в аренду недвижимости на территории речных портов будет заниматься Росимущество. Основанием будут результаты проведения конкурсов или аукционов. Они будут согласовываться с федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых находятся объекты.

Напомним, что ранее Минтранс предложил установить границы речных портов для определения пунктов пропуска в Россию граждан, транспортных средств, грузов, а также товаров и животных.

В настоящее время территорию речного порта по закону составляют земельные участки. Они относятся к категории "земли транспорта". Поэтому установление границ речных портов не предусмотрено.

Фото: varlamov.ru

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