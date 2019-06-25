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Автор Ксения Семенова

Квартира-распашонка: особенности планировки и стоит ли покупать?

Недвижимость print

 При приобретении новой жилплощади человек сталкивается с многообразием вариантов, большинство из которых он не видел ранее. Это затрудняет выбор. Сюда относится и квартира-распашонка. В текущей статье мы расскажем, какие существуют положительные и негативные стороны, а также особенности планировки.


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Какое жилье попадает под это понятие?

Данное обозначение было позаимствовано у детской рубашки, так как две комнаты в жилье находятся друг за другом, а разграничивает их коридор, санузел или кухонная зона. Из окон помещений открывается вид сразу на две стороны - на внутреннюю территорию и улицу. Эти комнаты и считаются «распашонкой», а проемы в них - окна.

Первостепенно данное обозначение использовалось для малогабаритных «хрущевок», и такое жилье пользовалось большим спросом во времена СССР.

Виды планировки жилья данного типа

Специалисты выделяют несколько вариантов перепланировки в квартирах подобного плана:

1. Классика. Вариант со стандартным расположением кухонной зоны. Непосредственно после прихожей находится санитарный узел, следом, по левую сторону располагается выход на кухонную зону, а направо - в опочивальню.

2.  Кухня-студия берет свое начало из прихожей. Жилые области можно оградить миниатюрными перегородками. По левую сторону - вход в зал, а направо - туалетная комната и дорога в спальную зону.

3. Спальня и кухня расположены близко друг к другу, напротив них зал, а два прохода из прихожей устремляются в туалет и спальню.

Достоинства квартиры-распашонки

К плюсам подобного типа планировки жилья можно отнести:

  • хороший вид на местность, особенно для жильцов многоэтажных домов, которые получают возможность смотреть на восход и закат солнца;
  • теневая и солнечная сторона затрагивают всю квартиру, а значит, будут учтены вкусы всех домочадцев;
  • благодаря разграничению комнат коридором появляется возможность разместить всех жильцов в разных зонах квартиры;
  • проведение перепланировки жилья по собственным предпочтениям. Такую квартиру с легкостью можно переделать в студию, расширив границы кухонной зоны;
  • возможность соорудить дополнительную комнату, используя гипсокартонные перегородки, арки и т.д. Если присутствует балкон, то можно задействовать и его.

Недостатки квартиры-распашонки

К минусам такого жилья можно отнести:

  • вероятность сквозняков при непрофессионально установленных окнах и недостаточно изолированном балконе;
  • некоторая часть жилого помещения постоянно будет пребывать в тени;
  • интерьер всех комнат должен быть сделан в одном стиле, тогда квартира-распашонка будет иметь презентабельный и органичный вид.

Фото: roomester.ru

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