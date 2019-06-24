Снос перегородок при переделке жилья

Стена, не являющаяся несущей - часть строения в виде пластин, которые по большей части испытывают нагрузку только от собственного веса, а также они не предназначены для придания жесткости объекту. Подобные перегородки не должны ощущать давление от иных частей здания. У многих людей, задумавшихся о капитальном ремонте, появляется вопрос: можно ли снести такую стену при перепланировке жилой площади?



Обзор однокомнатной квартиры. Завершенный ремонт. Дизайн интерьера.

Не беря во внимание тот факт, что такие стены - обычные перегородки между комнатами в жилье, а порой и для всего здания, обращаться с ними по своему велению нельзя.

Что запрещено делать?

Жилищный кодекс России четко отвечает на этот вопрос. В жилье нельзя проводить следующие манипуляции:

размещать санитарные узлы над жилыми комнатами соседей снизу. Позволено расширять границы ванной, но только за счет площади кладовой или коридора;

кухонную зону располагать под туалетом или ванной соседей;

перекрывать или делать труднодосягаемым доступ к газовым вентилям;

применять воду и отопление для прогрева полов или как-нибудь иначе, но не по прямому назначению;

устанавливать на балконе и лоджии батареи;

убирать варочную панель из кухни, если по проекту она газовая;

отделять в общем коридоре пространство под личные цели и включать в жилую площадь.

Если переделка жилища была проведена без необходимого разрешения, то владельцу квартиры грозит большой штраф. Провести процедуру узаконивания перепланировки можно только тогда, когда все совершено в пределах нормы и не противоречит нынешнему законодательству. В противном случае придется все возвращать на свои места.

Что разрешено переделывать без разрешения?

Все виды работ, которые подразумевают под собой изменение технического плана, считаются перепланировкой. Ввиду этого, перед началом глобальных ремонтных работ с перегородками следует разобраться, когда не нужно запрашивать разрешение.

Документально подтвержденное согласие на переделку не требуется при следующих видах работ:

остекление балкона и лоджии, если это не изменит внешний вид облицовки здания;

на стенах, не являющихся несущими, можно установить или перенести дверные проемы, а также изменить их размеры;

установка или демонтаж перегородки, если она не перегружает перекрытие;

замена ванной на душевую кабину;

перестановка газовой или электрической плиты на кухне, но не за ее пределами.

В оставшихся случаях обязательно требуется разрешение от Жилищной инспекции, разработка проектной документации и схема перепланировки.

Фото: otyrar.kz

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