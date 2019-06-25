Как снять квартиру и не остаться без денег

Переезд в отдельное жилье - событие увлекательное и пугающее одновременно. Для большинства из нас желание иметь свою уютную квартиру ограничено бюджетом, как для аренды, так и для жилья в ней. Но как хочется поскорее съехать от родителей и стать полностью самостоятельным. Мы подготовили несколько советов, которые помогут вам распределить свою бюджет для того, что бы снять свою квартиру.
Будьте реалистичны. Вы можете переоценить свои финансовые возможности, но потом сильно пожалеть об этом. Дополнительные пару тысяч в месяц сверх того, что вы можете себе позволить, могут показаться не слишком большими деньгами, но за год соберется приличная сумма, которую вам придется брать с чего-то другого.
Стоимость аренды - это не единственное, что вы должны учитывать при поиске квартиры. Важно также выбрать подходящий район. Определитесь - вы хотите жить тихом «спальном» районе или в центре города. Также от выбора района будет зависеть и стоимость аренды. Учитывайте доступность общественного транспорта, если у вас нет машины и наличие парковочных мест, если она есть. Идеальным вариантом будет жилье в пешей доступности от места работы или учебы. Это позволит сэкономить приличную сумму.
Экономьте на другом. Вероятно, мы все платим больше, чем нужно, за коммунальные и другие услуги. Выключайте воду, когда чистите зубы, принимайте душ вместо набранной ванны, утеплите окна, чтобы тепло не выходило наружу. Такие, казалось бы, мелочи вносят существенный вклад в платежную квитанцию. У ваших провайдеров интернета и телевидения, вы можете узнать о выгодных тарифах и специальных предложениях.
Вам будут нужны вещи. При переезде на новое место, вы поймете, что вам нужна целая куча необходимых вещей. Не спешите. Посмотрите цены в разных магазинах и интернете. Там зачастую можно найти более выгодные предложения, а также воспользоваться кэшбэком. Определите, какие вещи вам действительно необходимы прямо сейчас, а какие могут подождать.
Еда. Траты на еду составляют, чуть ли не большую часть всех расходов. Поэтому в этом вопросе важно планирование. Заранее составляйте меню на неделю и покупайте только необходимые продукты, без всякого пищевого мусора. Это не только поможет сэкономить, но и окажет положительное влияние на ваше здоровье. Старайтесь больше готовить дома и по необходимости брать еду с собой в контейнере, а не перекусывать фаст-фудом.
Наслаждайся этим! Переезд на первое место - это здорово! Просто нужно понять, что это серьезный шаг. Последнее, что вы хотите, это быть независимым в течение нескольких месяцев, а затем вернуться домой к маме и папе. Жизнь в одиночестве в первый раз полна трудностей, поэтому примите надлежащие меры, чтобы быть уверенным, что возможность платить за квартиру не входит в их число.
Фото: stroi-archive.ru
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