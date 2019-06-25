Бывший дом Николаса Кейджа выходит на рынок за 10,95 миллиона долларов

Сокровище Нации - актер жил там с 2006 по 2008 год, и, как полагают, купил дом в готическом стиле за $ 9400000.



Настолько Невероятных Домов Вы Еще Не Видели! Топ 10

Эксцентричный бывший дом Николаса Кейджа в Сан-Франциско вернулся на рынок недвижимости после того, как ему не удалось найти покупателя в 2017 году, и теперь его цена составляет 10,95 миллиона долларов. Кейдж жил в резиденции, расположенной в районе Русских холмов в Сан-Франциско, с 2006 по 2008 года; он, как сообщается, купил жилище с шестью спальнями и шестью с половиной ванными комнатами за 9,4 миллиона долларов, а через два года продал его, оказавшись в убытке, за 7,7 миллиона долларов.

Четырехэтажный дом в стиле эпохи возрождения Тюдоров достаточно эксцентричен, чтобы требовать от покупателя правильной эстетики, хотя детализация как снаружи, так и внутри дома просто захватывает дух. Снаружи готическая каменная кладка, витражи и кованые ворота, защищающие входную дверь, усиливают историческое очарование дома; оказавшись в закрытом помещении, большое фойе создает захватывающее первое впечатление от дома, которое занимает 6 305 квадратных футов. На первом этаже находится формальная столовая и гостиная (в которой есть не одна, а две люстры в готическом стиле), уютная библиотека с дровяным камином и дамская комната рядом с парадным фойе. Массивная кухня с обеденной зоной на одном конце имеет более непринужденный кухонный уголок с большими окнами, выходящими на площадь Гирарделли, Саусалито, гору Тамальпаис, Тибурон, остров Бельведер, остров Ангела и аквапарк, находящийся ниже.

Второй этаж: там расположено большинство гостевых спален, причем три спальни с ванными комнатами (включая главную спальню), которые занимают весь этаж. В главной спальне есть две гардеробные комнаты, одна из которых украшена росписью, выполненной вручную из дерева, покрывающей все четыре стены, а также ярко-белая ванная комната с глубокой ванной и отдельным паровым душем, а также потрясающим видом на залив. Зеркальный бар и шкаф для белья дополняют второй этаж.

На третьем этаже есть еще две большие спальни с ванными комнатами со сводчатыми потолками и большими шкафами, с ковровым покрытием вместо деревянных полов, которые можно найти по всему дому. На нижнем уровне находится последняя из шести спален, а также большая семейная комната, тренажерный зал и винный погреб с контролируемой температурой.

Сзади есть двор с газоном, который спускается к ландшафтному саду с каменными скамейками. Кейдж был известен своими уникальными приобретениями недвижимости на протяжении многих лет: примерно в то же время, когда он приобрел дом в Сан-Франциско, он также раскупил ряд других объектов недвижимости по всему миру в рамках многолетнего оживления: остров на Багамах усадьба в Род-Айленде и замки в Англии и Германии.

Фото: Lady.ru

Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)

Читайте также:

Крупнейшие аферы с недвижимостью в мировой истории

Что нужно знать о процессе перепланировки: что можно и нельзя﻿

Новый тренд: звезды предпочитают недвижимость в Москве, а не заграницей

Чем отношение к недвижимости в Ванкувере отличается от российского