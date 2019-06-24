Решили купить свое первое жилье? Выбираем риэлтора, который подходит именно вам

Если вы покупаете свой самый первый дом, вы, скорее всего, ищете дом своей мечты сразу нескольких приложениях или изучаете кучу сайтов с объявлениями. Но может ли онлайн-поиск, который позволяет сравнивать дома и сопоставлять их с качествами, важными для вас, заменить услуги профессионального риэлтора. Мы собрали несколько часто задаваемых вопросов об услугах риэлторов. Читайте дальше!



Купить, чтобы сдать: тенденции рынка недвижимости России и СНГ / Новости от 24.09.2018 18:20

Нужен ли мне риэлтор, чтобы купить дом?

Поиск хорошего дома или квартиры — сложный процесс. Опытный профессионал, который знает рынок, может сэкономить ваше время, деньги и освободить вас от лишней головной боли, помогая вам найти подходящий дом, а также договориться о лучших условиях покупки от вашего имени. Не менее важно и то, что они помогут снизить уровень стресса, проводя вас через каждый этап процесса покупки жилья, особенно если вы начинающий покупатель. Риэлтор также имеет множество профессиональных связей и знакомств и может порекомендовать авторитетного кредитора и других поставщиков услуг.

Как мне найти хорошего риэлтора?

Скорее всего, вы потратите достаточно времени на работу с риэлтором, поэтому важно найти кого-то, кто вам нравится, и кто сможет защитить ваши финансовые интересы. Спросите друзей, коллег по работе и членов семьи и найдите человека, у кого опыт, навыки и характер соответствуют вашим потребностям. Ваш кредитор также может помочь вам найти агента.

Что риэлтор может сделать для меня?

Хороший риэлтор внимательно выслушает ваши желания, и не будет тратить время на то, чтобы показать вам студию, когда вы ищете квартиру для большой семьи. Они также должны знать город, особенно если вы переезжаете в новый район. Также, риэлтор будет в курсе рыночных тенденций, он будет знать о местных школах, времени в пути и разных особенностях, которые могут повлиять на ваш выбор района.

Помните, что работа риэлтора — иметь полное представление о рынке. Это включает в себя предоставление вам сравнительного анализа рынка, чтобы помочь вам понять тенденции и определить цену, предлагаемую в вашем предпочтительном районе. Он также ознакомит вас с фактами, такими, например, как долго недвижимость находится на рынке, снизилась ли цена за это время и так далее.

Для моего агента важно иметь лицензию?

Да, убедитесь, что агент лицензирован государством; около половины всех агентов назначаются риэлторами. Все риэлторы и агенты по операциям с недвижимостью имеют доступ к компьютеризированной базе данных о недвижимости. Ваш агент должен быть в состоянии предоставить вам новые списки для рассмотрения по мере их появления, а также будет включать важную демографическую информацию и информацию о рыночной стоимости в районе, где вы хотите купить дом.

Фото: real123. ru

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