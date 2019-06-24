Главные вопросы для выбора агента по недвижимости

Независимо от того, совершаете ли вы свою первую сделку с недвижимостью или являетесь опытным в этом деле, наличие правильного агента по недвижимости имеет решающее значение для плавного процесса. Но агентов по недвижимости огромное количество, как же найти подходящего для вас?



Недвижимость. Советы эксперта

Начните с того, что спросите друзей и семью, нет ли у них знакомых риэлторов. Узнайте об их опыте, и, надеемся, вы найдете человека, который вам подойдет. Когда у вас будет несколько вариантов, позвоните агентам и назначьте время, чтобы обсудить некоторые основные, но очень важные вопросы.

Как долго вы продаете недвижимость?

Этот вопрос является ключевым. Конечно, правда, что опыт не обязательно означает успех, недвижимость - это бизнес, сильно зависящий от качества услуг, и агенту будет очень трудно выжить в течение долгого времени, предоставляя ужасные услуги. Агент, который видел много разных ситуаций, менее подвержен стрессу, если в будущем возникнут какие-либо проблемы.

Каково ваше среднее количество клиентов?

Или, если немного перефразировать: хватит ли у вас времени на меня? Никто не хочет чувствовать, что их отбрасывают на обочину, пока их агент работает с десятками других клиентов. Если ваш агент работает с большим количеством клиентов, выясните, как он или она планирует исправить ситуацию, если вам потребуется дополнительная поддержка. Есть ли у него помощники, которые могут помочь? Есть ли у нее квалифицированный помощник, который может дать совет?

С кем вы чаще работали: с покупателями или продавцами?

Понятно, что агенты по недвижимости работают и с покупателями, и с продавцами. Но насколько хорошо ваш агент может знать, что думает продавец, если он работал только с покупателями или наоборот? Мало того, если вы хотите продать свой дом и купить другой, будет гораздо удобнее, если один агент сможет контролировать весь процесс.

Вы готовы справиться с моей ситуацией, в случае проблем?

Вы являетесь долгосрочным инвестором, начинающим покупателем жилья или продаете недвижимость? Это лишь некоторые из уникальных сценариев, которые вы можете найти сами, и вам не нужен агент, который практически не имеет опыта в вашей конкретной области. Не дайте себя одурачить тому, кто ответит на вопрос: «Не волнуйтесь, я уже имел дело с этим раньше». Спросите агента, какие проблемы могут возникнуть, и как он справится с ними.

У вас есть список рекомендуемых продавцов?

Опытный агент наладит доверительные отношения с другими профессионалами отрасли в течение длительного периода времени. От кредиторов и крупных компаний до подрядчиков и инспекторов.

Могу ли я ознакомиться с отзывами ваших прошлых клиентов?

Никто не может сказать лучше о работе человека, чем его прошлые клиенты. Задавайте конкретные открытые вопросы, основанные на ваших интересах.

Какие вопросы у вас есть ко мне?

Это самый важный вопрос, который вы зададите. Истинное определение мышления человека раскрывается в вопросах, которые он задает. Любой может спросить, за сколько вы хотите продать свой дом или сколько комнат вы хотите в своем новом доме. Если агент тратит время на то, чтобы узнать вас, ваши цели и ваши приоритеты, это отличный показатель того, что он уже закладывает основу клиент-ориентированного обслуживания, которого ничто не заменит.

Фото: moscowchanges.ru

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