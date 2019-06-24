Главные вопросы для выбора агента по недвижимости

Независимо от того, совершаете ли вы свою первую сделку с недвижимостью или являетесь опытным в этом деле, наличие правильного агента по недвижимости имеет решающее значение для плавного процесса. Но агентов по недвижимости огромное количество, как же найти подходящего для вас?
Начните с того, что спросите друзей и семью, нет ли у них знакомых риэлторов. Узнайте об их опыте, и, надеемся, вы найдете человека, который вам подойдет. Когда у вас будет несколько вариантов, позвоните агентам и назначьте время, чтобы обсудить некоторые основные, но очень важные вопросы.
Этот вопрос является ключевым. Конечно, правда, что опыт не обязательно означает успех, недвижимость - это бизнес, сильно зависящий от качества услуг, и агенту будет очень трудно выжить в течение долгого времени, предоставляя ужасные услуги. Агент, который видел много разных ситуаций, менее подвержен стрессу, если в будущем возникнут какие-либо проблемы.
Или, если немного перефразировать: хватит ли у вас времени на меня? Никто не хочет чувствовать, что их отбрасывают на обочину, пока их агент работает с десятками других клиентов. Если ваш агент работает с большим количеством клиентов, выясните, как он или она планирует исправить ситуацию, если вам потребуется дополнительная поддержка. Есть ли у него помощники, которые могут помочь? Есть ли у нее квалифицированный помощник, который может дать совет?
Понятно, что агенты по недвижимости работают и с покупателями, и с продавцами. Но насколько хорошо ваш агент может знать, что думает продавец, если он работал только с покупателями или наоборот? Мало того, если вы хотите продать свой дом и купить другой, будет гораздо удобнее, если один агент сможет контролировать весь процесс.
Вы являетесь долгосрочным инвестором, начинающим покупателем жилья или продаете недвижимость? Это лишь некоторые из уникальных сценариев, которые вы можете найти сами, и вам не нужен агент, который практически не имеет опыта в вашей конкретной области. Не дайте себя одурачить тому, кто ответит на вопрос: «Не волнуйтесь, я уже имел дело с этим раньше». Спросите агента, какие проблемы могут возникнуть, и как он справится с ними.
Опытный агент наладит доверительные отношения с другими профессионалами отрасли в течение длительного периода времени. От кредиторов и крупных компаний до подрядчиков и инспекторов.
Никто не может сказать лучше о работе человека, чем его прошлые клиенты. Задавайте конкретные открытые вопросы, основанные на ваших интересах.
Это самый важный вопрос, который вы зададите. Истинное определение мышления человека раскрывается в вопросах, которые он задает. Любой может спросить, за сколько вы хотите продать свой дом или сколько комнат вы хотите в своем новом доме. Если агент тратит время на то, чтобы узнать вас, ваши цели и ваши приоритеты, это отличный показатель того, что он уже закладывает основу клиент-ориентированного обслуживания, которого ничто не заменит.
Фото: moscowchanges.ru
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