Как продать долю в квартире?

Долевая продажа недвижимости является наиболее сложной сделкой с собственностью. Сложность заключается в маленьком спросе на такие квартиры и в сборе дополнительных документов.



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Осуществляя долевую сделку, продавец должен понимать, что он предоставляет именно часть от всей квартиры.

Обычно покупатели приобретают доли недвижимости, преследуя определенные цели. Самый распространенный случай — это получение пропуски. В таком случае покупатель заинтересован только небольшой жилой площадью. Также долевая покупка осуществляется в целях вложения средств для будущего выкупа квартиры, поскольку по частям приобрести недвижимость проще.

Самый редкий случай приобретения доли недвижимости — это постоянное проживание. Фактически человек покупает определенную комнату. Обычно такие покупатели не имеют достаточно средств для приобретения полноценной квартиры.

Стоит помнить, что при продаже доли квартиры потребуется уведомить всех участников долевой собственности. В первую очередь нужно предложить соседям купить долю в квартире. Если они откажутся, то продавец может искать других клиентов.

Для закрепления процесса запуска долевой сделки рекомендуется создавать долевое извещение. В нем собственник указывает намерения о продаже доли в квартире. Указываются такие данные, как ФИО владельца недвижимости, размер, цена доли и адрес. Для создания извещения необходимо обратиться к нотариусу.

Также следует помнить, что цена доли для совладельцев не может отличаться от стоимости для третьих лиц. Закрепить подобную информацию можно при помощи документа с описью имущества.

В том случае, если один из совладельцев — несовершеннолетний, то получение документаций возможно через органы опеки по месту прописки лица. Если же адрес совладельца неизвестен, то рекомендуется отправлять письма на последний зарегистрированный адрес.

После рассылки извещения соседям дается срок — 1 месяц со дня получения ценного документа. Если до окончания 30 дней появляются другие собственники, то продавец обязан по законодательству предоставить право на приобретение.

Если же по окончанию 1 месяца соседи отказались от покупки, значит, нужно оформить письменный отказ от долевой покупки соседей. Только после этого, если отсутствуют совладельцы и получен документ об отказе покупки доли соседями, то можно предлагать недвижимость вторичным потребителям.

Подготовка к продаже

Первым делом специалисты советуют опубликовать объявление о продаже на разных площадках в интернете. Здесь главное правило — это быть честным с покупателем. После этого нужно собрать дополнительные документы.

В первую очередь — это извещения об отказе о продаже для совладельцев. Затем необходимы копии уведомлений о вручении письма с датой вручения и подписью. Также нужно свидетельство о передаче заявления и отказ других собственников от права первостепенной покупки. Весь список документаций должен быть обязательно заверен нотариусом.

При этом не стоит забывать про обязательный пакет документов. К ним относятся право собственности, технический паспорт, выписка из ЕГРИП, справки о зарегистрированных лицах, согласие супругов на продажу и паспорта всех участников сделки.

Фото: bn. ru

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