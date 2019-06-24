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Автор Анастасия Воронина

Ответственный шаг - выбираем дом для покупки

Недвижимость print

Если вы решились на такой серьезный шаг, как покупка собственного дома, то наверняка у вас возникнет много вопросов. Первый и самый главный - на что нужно обратить внимание при выборе дома? Казалось бы, ничего сложного. Но на практике часто случается такое, что изъяны жилья обнаруживаются уже после покупки. Поэтому специально для вас мы написали данную статью. После ее прочтения точно станет ясно, что следует изучить перед покупкой дома.


Строим дом. Деревянные и стеклянные дома

Итак, первый и самый главный критерий - внешний вид дома. Если вас не устраивает экстерьер будущего жилища, то речи о его покупке и не должно идти. Жизнь в таком доме станет ежедневной пыткой. Конечно, если вы сразу решили, что поменяете фасад дома, крышу или что-либо еще, то никаких проблем не возникнет. Предположим, что вы нашли дом, который отвечает всем вашим требованиям по внешнему виду.

Большое внимание уделите фундаменту. Дом с плохим фундаментом, который начнет сыпаться через пару лет - это самый плохой выбор. Фундамент должен быть крепким. Наличие ливневого стока обязательно. Он защищает фундамент от воды, предотвращая его разрушение. Если дом, который вы выбрали, был построен больше пяти лет назад, то все недостатки, допущенные при строительстве, уже должны быть видны.

Трещины на стенах должны насторожить вас. Они могут быть вызваны усадкой дома. Желательно позвать знающего человека, чтобы он сказал можно ли устранить эту проблему, и насколько трещины серьезны.

После того как вы поняли, что дом снаружи вам понравился, нужно как можно больше о нем узнать и тщательно изучить изнутри.

Решающим фактором будут размер и расположение комнат. Если оно не полностью устраивает, то следует задаться вопросом о перепланировке. Если она возможна, то это большой плюс. Обратите внимание на снабжение всеми необходимыми коммуникациями. Узнайте о качестве коммунальных услуг. Если что-то отсутствует, то должна быть возможность проведения коммуникаций. Сразу посчитайте, сколько это будет стоить и хватит ли вам денег после покупки дома.

Материал, из которого сделаны стены, конечно, играет огромную роль. От него зависит, насколько тепло будет внутри, побеспокоят ли вам сквозняки и еще много чего. Хорошими вариантами являются кирпич, монолит и дерево.

Проверьте или узнайте о состоянии канализационных труб. Не потребуют ли они замены? Тщательно осмотрите все стены на предмет подтеков. Подтекающая крыша еще никого не обрадовала.

Задавайте как можно больше вопросов продавцу дома. Спрашивайте абсолютно обо всем, что вас интересует. Даже сама незначительная, на первый взгляд, мелочь может иметь большое значение. Чем больше нюансов и небольших недочетов вы обнаружите, тем большую сумму можно будет сторговать в итоге.

Фото: metrtv.ru

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