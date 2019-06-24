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Автор Мария Иванова

Самые дорогие новостройки России 2019

Недвижимость print

Эксперты в мире недвижимости подсчитали, какие новые дома стали самыми элитными. Речь о многоэтажных новостройках, начнем с той, что построили в Москве, ЖК называется "Полянка/44". Наверху вы можете приобрести пентхаус, стоимость которого равна 664 миллионам рублей, а площадь таких хором — 266 квадратов, хоть в прятки играй. Эта информация была получена с помощью сайта объявлений о недвижимости "ЦИАН".


Названы адреса самого дорогого жилья в Москве / Новости от 03.01.2019 11:40

Компания выбрала объекты, которые только строятся, вся информация свежая, эксперты сделали выборку самых элитных комплексов в каждом регионе стране, естественно показателем служит цена. Так, субъекты стали в ряд — по ценам вывели в лидеры регионы, где элитное жилье именно в новостройках стоит много.

А вот на втором после столицы месте оказался, конечно, Питер. В культурой столице квартира стоит 2,6 раз меньше, чем в Мск. Цена жилплощади площадью в 256 квадратов — 256 миллионов, то есть — один лимон за один квадрат, такие вот расценки. Речь идет о ЖК "Esper Club". Это, конечно, тоже пентхаус.

Московская область заняла третье место в гонке элитного жилья, 43,6 миллиона рублей стоит квартира в доме под названием "Level Barvikha Residence". Площадь такого домика составляет 150 квадратных метров, строится комплекс на Рублево-Успенском шоссе. В пятерку самых дорогих квартир вошел также комплекс жилья в Приморском крае, это "Аквамарин", в котором стоимость квартиры достигает 40,4 миллионов рублей. Следующую строчку занял Крым с его жилым комплексом "Аю-Даг", стоит квартира в этом доме 32,3 миллиона, а ее площадь — 159 квадратов. Что касается Приморья, площадь элитного пентхауса — 188 квадратных метров.

В первой десятке рейтинге оказались города Новосибирской области, краев Хабаровского и Алтайского, Свердловской области, а также Краснодарского края. Не будем останавливаться на каждом регионе, просто скажем, что в перечисленных субъектах, как утверждает "ЦИАН", стоимость самых дорогих квартир достигает 31,6 миллиона рублей. А вот других регионах страны ценник едва переваливается за 20 миллионов рублей. Но все это данные по новостройкам (первичкам), есть, конечно, единичные случаи, когда в Краснодаре на продажу выставляют квартиры стоимостью в 95 миллионов рублей или 65 миллионов. Как правило, это элитные двухэтажные квартиры в районе набережной.

Интересно, что самая дорогая в России однушка стоит 70 миллионов рублей. А если сравнить Москву и регионы, то выйдет так: можно купить квартиру в регионе самую шикарную квартиру в элитном доме или за те же деньги квартиру небольшого размера в бизнес-классе московского рынка недвижимости. А вот по цене одной самой элитной квартиры в Мск можно прикупить себе порядка двух десятков квартир в регионах страны.

Фото: novostroyki. org

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