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Автор Мария Иванова

Самые дорогие в мире частные дома 2019

Недвижимость print

В вашем понимании дом - это такое небольшое строение с красивой лужайкой, просторным двором, террасой, где уютно, бегают дети и так далее? Это один из шаблонов, их несколько, типичных несколько. А есть такие дома, которые сложно или даже невозможно вписать в какие бы там ни было шаблоны. Это самые роскошные, необычные, элитные дома во всем мире.


Самый дорогой особняк в Подмосковье

Начнем наше «лакшери» путешествие с Нью-Йорка, остановимся на вилле Four Fairfield Pond, это в Гэмптоне. Стоимость особняка составляет 133 миллиона долларов, площадь сооружения - 25 гектаров, не меньше. То, что сразу бросается в глаза в таких домах - своя электростанция. К слову, известен и владелец домика - его зовут Айра Реннерт, хозяин фирмы Renco. Чем он занимается? Хотите вы знать. Это компания по инвестированию в руду и автомобилестроение. В этом доме 29 спален, 39 ванных, есть столовая, длина которой 100 метров, а еще три огромных бассейна. Но это еще не все - кегельбан, теннисные корты, площадка для сквоша, в общем - можете представить себе эти масштабы.

Следующим домом в нашем списке будет Beverly House, как вы поняли, вилла располагается в Беверли-Хиллс, а стоит она 135 миллионов долларов. Кто владел этим богатством? Небезызвестный Рендольф Хёрст был жителем роскошного дома, кто он такой? Тот самый мужчина, который стал прототипом героя в фильме «Гражданин Кейн». Речь о медиамагнате, в чьем доме, плюс ко всему, снимали одну сцену «Крестного отца».  Что внутри? 29 комнат для сна, библиотека невероятного размера, бильярдная, целых три бассейна, а еще свой ночной клуб для вечеринок, кинотеатр, теннисный корт, терраса и много других развлечений. Только лишь на террасе могут единовременно находиться четыре сотни человек

А теперь мы перепрыгнем и расскажем о доме, который стоит 980 миллионов долларов. Он расположен в Лондоне, называется вилла Upper Phillimore Gardens. Кто владеет красотой? Вы удивитесь, а может и нет, но это дочь бывшего президента Украины - Елена Пинчук, в ее домике пять этажей, есть 10 спальных комнат, огромная гардеробная, бассейн под землей, тренажерный зал и сауна, есть кинотеатр.

И напоследок, в Индии есть особняк за один миллиард долларов, пять этажей и своя электростанция ничто по сравнению с этим. В Мумбаи все круче. В общем так - 27-этажная вилла, где есть шестиэтажная парковка на целых 168 мест, а еще сад, который растянулся на четыре этажа. Не ожидали такого?  Танцевальный зал, помещение для фитнеса, джакузи и куча спален с ванными комнатами, нет даже смысла перечислять, там есть все, что нужно для жизни, можно никуда не уезжать и не выходить из дома совсем. 

Фото: novate.ru

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