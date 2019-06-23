Дома, построенные на скалах

Скалы всегда притягивали людей, они возвышенные, великие, неприступные и сильные. Кому-то даже захотелось жить там-наверху, ну, а кто-то просто сделал красивый вид и интересный подъем к зданию фишкой своего бизнеса. Так вот, давайте посмотрим, какие дома расположились на вершинах скал и, как они выглядят.



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Начнем мы с известного ресторана на вершине скалы, речь о The Cliff House. Это местечко для тех, кто ценит качество и красоту, очаровывает ресторан не только кухней, но и сумасшедшим видом из окон. Это побережье океана в Калифорнии, скалы неподалеку от Сан-Франциско. Построили ресторан в 1863 году, два раза здание ресторана сгорало в пожаре, а однажды произошло сильное землетрясение, которое неслабо повредило строение. До сих пор ресторан успешно работает, в 70-ом он пережил реконструкцию.

В Йемене в 30-ом году прошлого века построили шикарный дворец на скале. Пятиэтажное здание служило резиденцией Имама Яхьи. Он отдыхал там в летнее время. Сама идея построить виллу на скале не принадлежала Имаму, фундамент там заложили еще в древние времена, оставалось только сделать еще один шаг навстречу замку. В 50-ых годах Имама свергли, а вот дворец стал собственностью государства, там было просто пусто. Дальше стали придумывать, как использовать просторное красивое здание и его удачное с туристической точки зрения расположение - решили устроить там музей. С тех пор на скале проводят выставки, там танцуют в национальных костюмах и так далее.

Если вы попали в Грецию, но не увидели Метеору, то вы должны возвращаться, это волшебное место. Каменные скалы у реки Пиньос красивы сами по себе, а еще они поражают высотой в 300 метров (а в каких-то местах и 600 метров) и строениями наверху - это дома. Называется все это Скалистыми столбами Метеоры. Где они расположены? В километре от указанной реки, в 21-ом километре от города Трикала. В общем - в Греции это направление очень популярно для туристов, найти Метеору несложно.

Поражает воображение замок Даннотар, он расположен в Шотландии, здание стоит на скалистом плато, площадь которого достигает гектара и высота этого плато - 50 метров. Куда ни глянь - везде вода, море. Только маленькая тропинка соединяет замок с сушей.

А вот замок под названием Нойшванштайн очень популярен он тоже расположен на скале и, наверное, из-за этого его фотографии стали постерами ко всему, что только можно было проиллюстрировать сказочным замком. Его построили по указу Людвига Второго. Короля после этого и назвали «сказочным», здание получилось просто волшебным, даже когда его реставрировали, привлекли не архитектора, а художника, который оформляет сцены.

Фото: travelask.ru

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