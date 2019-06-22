Самые старые здания России: они видели все

Монголо-татары, пожары и войны, чего только не видели стены старых российских построек. Мы расскажем вам о тех зданиях, которые смогли устоять вопреки всему, что происходило вокруг. И, конечно, в большинстве своем это храмы, религиозные постройки.



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Во Владимире был построен храм еще в начале тринадцатого века, его основа князь Всеволод. Люди называли это место монастырем «княгининым», потому что своим появлением он обязан именно княгине, речь идет о супруге князя - Марии Шваровной. В разные эпохи здание служило разным целям, так, там успела пожить дочь Бориса Годунова, там же была больница для бедного населения и здесь же позже основали школу для девочек - учили рукоделию. Пришлось на долю монастыря и монгольское нашествие, и разорение, и многочисленные пожары, здание восстанавливали, так оно и смогло дожить до сегодняшнего дня.

Второй храм, который поражает своей живучестью в России - Церковь святого Георгия, она располагается в Старой Ладоге, построили здание в середине двенадцатого века, можете подсчитать, сколько ему лет. Так вот, местное население окрестило храм «ладожской невестой». Глядя на фото, вы можете расставить все точки над «и», и понять, почему старинная красавица заслужила такое милое прозвище.

В Пскове есть старинный Спасо-Преображенский Мирожский монастырь, речь идет о мужском монастыре, который построили во все том же двенадцатом веке. Можно сказать, что здание расположено на пересечении рек Великой и Мирожки. Сейчас очень много паломников приезжают в Псков именно к этому храму. Дело не только в истории и духовной составляющей, в храме присутствует уникальная фресковая стенопись, второй такой вряд ли найти в нашей стране, она относится ко времени свободному от монголо-татарского ига.

На берегу реки Десна в 1288 году князь Роман Михайлович возвел Свенский Успенский монастырь, речь о поселении, что на расстоянии от Брянска всего в 4 километра. Называется село Супонево. Сегодня это красивое отреставрированное здание, которое радует глаз и сначала даже не выдает свой величавый возраст.

В Новгороде вы можете побывать в невероятно старом Софийском Соборе, его возвели примерно в 1050-ые годы. Это была идея князя Владимира, который являлся сыном Ярослава Мудрого, как вы помните. Так вот, сегодня Софийский Собор выглядит просто идеально, он в отличном состоянии и его возраст с виду распознать тоже сложно. Это с какой-то стороны даже расстраивает, теряется та магия, которой должно веять от тысячелетнего здания. Чего нельзя сказать о Церкви Иоанна Предтечи в Керчи, вот это реально старинный храм, что видно сразу, здание восьмого-девятого века просто завораживает своим видом.

Фото: knowledgeblog2014.blogspot.com

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