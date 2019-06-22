Выдающиеся архитекторы Средневековья

В Средневековье Церковь имела безграничную власть, она влияла на все сферы жизни, поэтому архитектура в большинстве своем тоже была ориентирована на каноны церкви. Роскошные архитектурные сооружения и сегодня можно отличить от других за счет уникальных приемов строительства, наверняка, прогуливаясь по городам Европы, вы не раз замечали здания в средневековом стиле.



Самые Безумные Факты о Средневековье!

Джотто ди Бондоне - человек, который разработал множество уникальных мозаик, которые и сегодня поражают воображение. Родился талантливый архитектор в 1267 году, его родина неподалеку от Виккьо. В Падуя туристы всегда с особенным трепетом рассматривают роспись капеллы дель Арена, это работа Бондоне, он спроектировал здание в первой половине четырнадцатого века.

Еще один заметный архитектор Средневековья - Жан де Шелль. Он француз, родился Жан в 1200 году в поселении под названием Шелль, что он строил? Не поверите, но этот человек приложил руку к Собору Парижской Богоматери. Если вы были в соборе, то могли видеть табличку, которая подтверждает наши слова - там написано, что в 1258 году Шелль принимал участие в проектировании здания, он разработал неповторимое оформление боковых фасадов, которые примыкают к нефу.

А этот герой нашего рассказа родился в Венеции, речь о Филиппо Календарио, архитекторе, который прожил не так много лет, но оставил после себя очень яркие следы. Мы говорим о человеке, который придумал, как будет выглядеть Дворец Дожей, если вы понимаете, о какой красоте мы говорим. Казнили талантливого зодчего в 1355 году, он был обвиняемым по делу о государственном перевороте, вернее - его подготовке. И что вы думаете? Его казнили во Дворце Дожей...

И какой же список архитекторов Средневековья без Лео. Леонардо да Винчи был не только живописцем и ученым, он еще и славился своими способностями в сфере культуры - скульптура и архитектура. Замок Сфорца в Милане - дело фантазии и рук да Винчи. Он придумал это изящное здание и стал известен как архитектор именно после его воплощения. После этого Леонардо придумал еще и Миланский собор, а во Франции да Винчи приложил свою руку к Роморантенскому каналу, строил замки по заказам богатых дворян. Самый популярный сегодня замок из тех, что спроектировал Леонардо, Шамбор.

И еще один великий архитектор тех времен - Донато Браманте. Он спроектировал основу Собора Святого Петра, который располагается в Риме, дата постройки - 1506 год. Именно Донато называют тем, кто затеял эпоху Возрождения в архитектуре, он придумывал невероятные вещи - красивый и уютные дома с неповторимыми дворами внутри.

Фото: bugaga.ru

Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)

Читайте также:

Архитектура Сингапура: круче некуда﻿

Как избежать ошибок при покупке недвижимости за границей

Новый тренд: звезды предпочитают недвижимость в Москве, а не заграницей

Как правильно оценить недвижимость перед сделкой