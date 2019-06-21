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Автор Марина Пархоменко

Красивейшие библиотеки мира

Недвижимость print

Здания библиотек разных стран мира по праву считаются настоящими архитектурными шедеврами. Но неповторимые по красоте объекты можно пересчитать по пальцам.  


Дуйсбург: реновация по-немецки и современная архитектура

Библиотека Тринити-Колледжа

В Дублине в Ирландии находится библиотека, состоящая из пяти строений. Ее открыла в 1592 году королева Елизавета I. Помимо почтенного возраста, библиотека отличается большим объемом книг. В просторных залах все шкафы до потолка заставлены солидными изданиями. Самый большой из них - «Длинный зал», протяженностью более 60 метров в длину и 12 метров в ширину. В этом помещении хранится свыше 200 тысяч книг. Самая древняя из них относится к 800 году. Это известная «Келлская книга», созданная ирландскими монахами. В нее вошли четыре Евангелия на латыни и их трактовка. Страницы книги оформлены кельтскими орнаментами и сюжетными картинками.

Библиотека в монастыре святого Галла

Эта библиотека в Санкт-Галлене в Швейцарии пропитана духом истории и тайных знаний. Ее основателем стал святой Отмар. В начале VIII века он заложил монастырь и библиотеку. В дальнейшем сооружение не раз перекраивали на свой лад. Гордостью библиотеки является главный зал, построенный в стиле «рококо»: витиеватые сводчатые потолки, дорогие породы деревьев и свыше двух тысяч манускриптов. Самый древний из них имеет тот же возраст, что и библиотека. Вход в это заведение бесплатный.

Бостонская публичная библиотека

Публичная библиотека в Бостоне (США) считается наиболее изысканным творением в стиле «неоренессанс», ее возвели в середине XIX столетия. При работе над проектом образцом для подражания служила архитектура эпохи Возрождения.

В помещениях хранится свыше 23 миллионов изданий. Эта библиотека первой в США разрешила читателям брать книги на дом. На фасаде здания до сих пор осталась историческая надпись: «Бесплатно для всех».

Национальная библиотека святого Марка

Это самая большая библиотека Венеции, где можно прикоснуться к редкому  собранию византийских рукописей и первых печатных изданий. К отделке библиотечных залов приложили руку великие мастера XVI века - Паоло Веронезе, Франческо Сальватти, Андреа Мелдолла и другие.

Португальская королевская библиотека

Здание этой библиотеки в Рио-де-Жанейро возвели в XIX столетии эмигранты из Португалии. Строители придерживались португальского стиля «мануэлино» - национальной архитектуры Возрождения. Объект украшают статуи и барельефы, посвященные важным историческим событиям Бразилии. Фасад строения изготовлен в Португалии и доставлен в столицу Бразилии на корабле. В 2014 году журнал Time внес этот объект в список красивейших библиотечных сооружений мира.

Новая Александрийская библиотека

Уникальная древняя Александрийская библиотека в Египте, известная со II века до н. э., была уничтожена во время войн. Новую Александрийскую библиотеку возвели на том же месте в 2001-м. В оригинальном огромном здании находятся восемь миллионов изданий, читальный зал, расположенный на 11 каскадных уровнях, планетарий и подземные хранилища книг. Примечательно, что из читального зала можно смотреть на звезды, так как в здании стеклянная крыша.

Библиотека Медичи Лауренциана

Эта библиотека во Флоренции известна тем, что ее проект создал в XVI столетии гениальный Микеланджело по заказу Джулио Медичи. Эта фамилия правила Флоренцией на протяжении пяти веков. Представители рода Медичи были не только выдающимися политиками, но и меценатами.

В библиотеке насчитывается свыше 150 тысяч изданий, а также десятки тысяч рукописей, более двух тысяч папирусов и так называемые «инкунабулы» - книги, изданные в Европе до начала книгопечатания в XVI столетии.

Королевская библиотека Дании

Королевская библиотека Дании расположена в красивом сооружении из черного гранита и стекла. Этот объект возвышается над островом Слотсхольмен в центре Копенгагена и напоминает огромный корабль. Здание возвели в 1999 году, чтобы расширить площадь Королевской датской библиотеки. Кроме чтения книг, здесь можно посетить концертный зал, выставочные помещения и видовые площадки, с которых открывается великолепная панорама Копенгагена. 

Фото: kulturologia.ru

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Темы жилье страна история библиотека архитектура недвижимость строительство
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