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Автор Мария Иванова

Скандинавская архитектура: облик северных стран

Недвижимость print

Естественно, архитектура того или иного города, района, региона или целой страны не рождается с пустого места. На архитектурный облик всегда воздействуют несколько факторов: климатический, культурный, национальный и так далее.


Швеция: Старый город. Телеканал ТВТУР. 13.06.2019 09:41

Из этого мы понимаем, что климат теплый и климат суровый северный предполагает совсем разные подходы к строительству. Скандинавский стиль можно отличить от сотни других направлений, все из-за строгости и практичности. Прекрасная природа, просторы, традиции отважных и мужественных викингов - отразилось многое.

Главное, что сформировало архитектуру скандинавских стран - культурно-историческое развитие. Вы только представьте себе, здесь не испытали власть Римской или какой другой империи, скандинавы сохранили язычество вплоть до десятого века. Они берегли и смогли донести до двадцать первого века идентичность не только в ментальности своего удивительного народа, но и во внешнем облике городов.

В строительстве, конечно, доминируют природные материалы, везде дерево, оно повсюду. Если мы возьмемся описывать типичный для скандинава дом, то это небольшое строение, очень редко высота частного дома в странах Севера превышает двух этажей. Стены, как правило, окрашены специальным тонировочным покрытием, которое как бы говорит нам о том, как натурально здесь все сделано. Геометрия очень строга, а дизайн - в духе минимализма. Тонировка чаще всего выбирается бежевая, коричневая, песочного цвета, черного или бледно-голубого, но реже. Со временем стали добавлять больше ярких цветов, сначала в украшения домов, а потом и вообще.

Сегодня в странах Скандинавии вы увидите много домов из бруса - это традиционное жилья для северных народов. Технология строительства таких домов очень выгодна с точки зрения экономичности и скорости. А еще такой тип дома очень хорошо удерживает тепло, которого часто не хватает в Скандинавии. В Дании, Норвегии, Швеции и Финляндии сейчас немало и кирпичных, и бетонных домов, но дерево, как и всегда, в большем почете.

Скандинавы принесли миру моду на панорамные окна. Ну, конечно, во всем мире не такие живописные пейзажи за окнами, но все же это популярно. Но дело не только в красоте, когда мы говорим о Севере, дело еще в нехватке света солнца. Окна очень кстати компенсируют дефицит. Еще один важный момент - широкие рамы из дерева, это не только красиво и в стиле викингов, но еще и комфортно в плане удержания тепло, которое может покинуть комнату из-за таких просторных окон. Для покрытия крыши скандинавы очень часто применяют такой вид кровли, как инверсионная зеленая, она дополняет окружающий пейзаж и не утяжеляет конструкцию скандинавского жилища. 

Фото: magazinerealty.ru

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