Во сколько обойдется недвижимость в пятерке лучших стран мира

Мечтая о смене места жительства, каждый видит чужую страну в розовом свете: яркое солнце, красивейшие парки, ухоженный пляж. Но если вплотную занимаются переездом в другое государство, то обращают внимание на возможность трудоустройства, уровень образования и жизни.



Стоит ли инвестировать в недвижимость за границей

Норвегия и Швейцария

ООН каждый год обнародует рейтинг самых благополучных для жизни стран. При этом учитывается продолжительность жизни, качество образования, уровень дохода граждан, положение с трудоустройством и экологическое состояние. Эти данные используют для расчета индекса человеческого развития, страны оцениваются по шкале от 0 до 1. К сожалению, максимальная оценка пока не досталась никому, но пять государств почти достигли заветной отметки.

Норвегия занимает первое место в рейтинге ООН с 2000 года. При этом рост благополучия в стране отмечается на протяжении всего периода исследования (почти 30 лет).

Средняя продолжительность жизни граждан Норвегии составляет 82 года. По информации ВОЗ, это на 10 лет больше среднего показателя в мире. В Норвегии 95% жителей старше 25 лет получили среднее образование. В каждой школе есть доступный интернет, а на одного преподавателя обычно приходится девять учеников. А еще население Норвегии недавно признали наиболее счастливым в мире.

Жилье в Осло достаточно дорогое, квадратный метр в центре столицы оценивается приблизительно в 7,8 тысячи евро, съемная квартирка из одной комнаты обойдется в 1,3 тысячи евро ежемесячно.

На втором месте после Норвегии — Швейцария. Стоит отметить, что эта страна уверенно движется вперед. Если в 2000-м она была на четвертом месте рейтинга (после Норвегии, Австрии и Швеции), то с 2010 года она поднялась на вторую ступеньку и не опускается вниз. Кстати, по средней продолжительности жизни Швейцария опережает Норвегию, она составляет 84 года. В швейцарской экономике преобладает финансовый сектор. Впрочем, превосходные сыры и шоколад этой страны популярны во всем мире.

Отдельная жилплощадь в Цюрихе обойдется примерно в 12,5 тысяч евро за кв. м. Съемная "однушка" в центре города стоит 1,5 тысячи евро в месяц.

Австралийский континент

На третьем месте в рейтинге ООН — Австралия. По продолжительности жизни она не отстает от Норвегии и Швейцарии, но средний возраст ниже, чем в этих двух европейских странах — 37 лет против 39 и 42. Большинство жителей Австралии обосновались в Сиднее и Мельбурне, а ее столица не вошла и в пятерку наиболее густонаселенных городов.

Цены на австралийском рынке недвижимости соответствуют европейским. К примеру, в центре Сиднея предлагают "однушку" почти по 9 тысяч евро за квадратный метр, съемная жилплощадь обойдется в 1,6 тысячи евро ежемесячно.

Ирландия и Германия

На четвертом по благополучию месте находится Ирландия. Здесь средняя продолжительность жизни женщин 84 года, а мужчин — 80 лет. На Ирландию приходится значительно меньший процент горожан, чем на долю других государств. В этой стране треть населения проживает в поселках и деревнях.

Желающим приобрести жилье по доступным ценам нужно обратить внимание на маленькие города. Так, в университетском городке Корке квадратный метр жилья стоит 2,3 тысячи евро, а аренда — 1 тысяча евро в месяц. И это всего в 250 километрах от столицы.

На последнем месте в пятерке благополучных стран — Германия. В этой стране средняя продолжительность жизни достигает 81 года, а средний возраст выше, чем в предыдущей четверке — около 46 лет. Особенностью Германии является высокий уровень высшего образования.

Процент сделок с недвижимостью в Германии довольно высок. Стоимость жилья в большинстве городов меньше, чем в других мегаполисах Европы. Так, квадратный метр в центре Берлина или Кельна оценивается примерно в 5,2 тысячи евро, а за съемную "однушку" возьмут 700-800 евро в месяц.

В прошлом году россияне более активно скупали зарубежную недвижимость, чем в 2017-м. Самыми привлекательными государствами для российских покупателей стали Франция, Италия, Кипр, Испания и Греция.

Фото: advokat-euro.ru

Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)

Читайте также:

Что придется продать в регионах ради недвижимости в столице

Граждане России стали чаще покупать жилье на Кипре

Элитная недвижимость Москвы: сколько стоит?

Все сделки с недвижимостью переведут на IT-платформу﻿