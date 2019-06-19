Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Недвижимость
Проекты Аналитика Интервью Мнение
Автор Марина Пархоменко

Во сколько обойдется недвижимость в пятерке лучших стран мира

Недвижимость print

Мечтая о смене места жительства, каждый видит чужую страну в розовом свете: яркое солнце, красивейшие парки, ухоженный пляж. Но если вплотную занимаются переездом в другое государство, то обращают внимание на возможность трудоустройства, уровень образования и жизни.


Стоит ли инвестировать в недвижимость за границей

Норвегия и Швейцария

ООН каждый год обнародует рейтинг самых благополучных для жизни стран. При этом учитывается продолжительность жизни, качество образования, уровень дохода граждан, положение с трудоустройством и экологическое состояние. Эти данные используют для расчета индекса человеческого развития, страны оцениваются по шкале от 0 до 1. К сожалению, максимальная оценка пока не досталась никому, но пять государств почти достигли заветной отметки.

Норвегия занимает первое место в рейтинге ООН с 2000 года. При этом рост благополучия в стране отмечается на протяжении всего периода исследования (почти 30 лет).

Средняя продолжительность жизни граждан Норвегии составляет 82 года. По информации ВОЗ, это на 10 лет больше среднего показателя в мире. В Норвегии 95% жителей старше 25 лет получили среднее образование. В каждой школе есть доступный интернет, а на одного преподавателя обычно приходится девять учеников. А еще население Норвегии недавно признали наиболее счастливым в мире.

Жилье в Осло достаточно дорогое, квадратный метр в центре столицы оценивается приблизительно в 7,8 тысячи евро, съемная квартирка из одной комнаты обойдется в 1,3 тысячи евро ежемесячно.

На втором месте после Норвегии — Швейцария. Стоит отметить, что эта страна уверенно движется вперед. Если в 2000-м она была на четвертом месте рейтинга (после Норвегии, Австрии и Швеции), то с 2010 года она поднялась на вторую ступеньку и не опускается вниз. Кстати, по средней продолжительности жизни Швейцария опережает Норвегию, она составляет 84 года. В швейцарской экономике преобладает финансовый сектор. Впрочем, превосходные сыры и шоколад этой страны популярны во всем мире.

Отдельная жилплощадь в Цюрихе обойдется примерно в 12,5 тысяч евро за кв. м. Съемная "однушка" в центре города стоит 1,5 тысячи евро в месяц.

Австралийский континент

На третьем месте в рейтинге ООН — Австралия. По продолжительности жизни она не отстает от Норвегии и Швейцарии, но средний возраст ниже, чем в этих двух европейских странах — 37 лет против 39 и 42. Большинство жителей Австралии обосновались в Сиднее и Мельбурне, а ее столица не вошла и в пятерку наиболее густонаселенных городов.

Цены на австралийском рынке недвижимости соответствуют европейским. К примеру, в центре Сиднея предлагают "однушку" почти по 9 тысяч евро за квадратный метр, съемная жилплощадь обойдется в 1,6 тысячи евро ежемесячно.

Ирландия и Германия

На четвертом по благополучию месте находится Ирландия. Здесь средняя продолжительность жизни женщин 84 года, а мужчин — 80 лет. На Ирландию приходится значительно меньший процент горожан, чем на долю других государств. В этой стране треть населения проживает в поселках и деревнях.

Желающим приобрести жилье по доступным ценам нужно обратить внимание на маленькие города. Так, в университетском городке Корке квадратный метр жилья стоит 2,3 тысячи евро, а аренда — 1 тысяча евро в месяц. И это всего в 250 километрах от столицы.

На последнем месте в пятерке благополучных стран — Германия. В этой стране средняя продолжительность жизни достигает 81 года, а средний возраст выше, чем в предыдущей четверке — около 46 лет. Особенностью Германии является высокий уровень высшего образования.

Процент сделок с недвижимостью в Германии довольно высок. Стоимость жилья в большинстве городов меньше, чем в других мегаполисах Европы. Так, квадратный метр в центре Берлина или Кельна оценивается примерно в 5,2 тысячи евро, а за съемную "однушку" возьмут 700-800 евро в месяц.

В прошлом году россияне более активно скупали зарубежную недвижимость, чем в 2017-м. Самыми привлекательными государствами для российских покупателей стали Франция, Италия, Кипр, Испания и Греция. 

Фото: advokat-euro.ru 

Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми) 

Читайте также:

Что придется продать в регионах ради недвижимости в столице 

Граждане России стали чаще покупать жилье на Кипре 

Элитная недвижимость Москвы: сколько стоит? 

Все сделки с недвижимостью переведут на IT-платформу﻿

 

Темы мир жилье страна недвижимость строительство квартира купить квартира в москве
Обсудить
Актуальная аналитика
Недвижимость
Во сколько обойдется недвижимость в пятерке лучших стран мира
Здоровье и профилактика
Продукты питания, помогающие улучшить настроение
Здоровье и профилактика
Как органы чувств могут искажать реальность. Зрение и слух
Новости Все >
Совбез РФ: террористы пытаются получить биологическое оружие
Исследование: Россия вошла в список 30 самых привлекательных для IT-экспертов стран
Новое жилье просят еще 36 жителей Ставрополья после прошлогоднего паводка
Платини рассказал, какие вопросы ему задавали на допросе
Более 1 млн вопросов поступило на прямую линию с Путиным
Задания ЕГЭ и ОГЭ решили сделать индивидуальными
Фигуры собак в московском метро разрушаются из-за прикосновений
Путин еще в Кремле: американские эксперты описали Россию 2030 года
Жители норвежского острова захотели отказаться от времени из-за полярного дня
Бразилия не смогла обыграть Венесуэлу, забив три гола не по правилам
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Новости Украины
"Эмиссары Коломойского" договариваются с Москвой о "сдаче" Украины - СМИ

В ряде СМИ появилась информация о том, что уже некоторое время "эмиссары Коломойского" пытаются договориться в Москве о "сдаче" Украины.

"Эмиссары Коломойского" договариваются с Москвой о "сдаче" Украины - СМИ
Цыгане покинули Чемодановку после массовой драки
Новости Пензы
Цыгане покинули Чемодановку после массовой драки
Политика. Новости и аналитика
Зюганов: нужно срочно менять губительный для страны курс
Политика. Новости и аналитика
Современная Россия имеет форму Чемодановки
Политика. Новости и аналитика
Зюганов: нужно срочно менять губительный для страны курс

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что нужно срочно менять "губительный" для страны социально-экономический курс.

Зюганов: нужно срочно менять губительный для страны курс
За Голунова без Голунова: как прошел митинг "За справедливость"
Общество
За Голунова без Голунова: как прошел митинг "За справедливость"
Новости Пензы
Цыгане покинули Чемодановку после массовой драки
Экономика
Минтруд РФ: количество официально работающих пенсионеров сокращается
Экономика
Россию может ожидать "социальный взрыв" из-за бедности - Кудрин

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин считает, что если уровень бедности россиян будет расти - это приведет к "социальному взрыву".

Россию может ожидать "социальный взрыв" из-за бедности - Кудрин
Неизвестные "переименовали" Екатеринбург в "город бесов"
Новости Екатеринбурга
Неизвестные "переименовали" Екатеринбург в "город бесов"
Политика. Новости и аналитика
Миронов: антикоррупционные инициативы правительства - лишь "мелкие шажки" в верном направлении
Политика. Новости и аналитика
Зюганов: нужно срочно менять губительный для страны курс
Рустем Сафронов В Калифорнии кризис бездомности Рустем Сафронов Игорь Буккер Криптовалюту изобрели древние жители Микронезии Игорь Буккер Ирада Нургалиева Косово: три пути к праву на существование Ирада Нургалиева
Комментарии
Закон не поправили, а игровые автоматы поставили
"Эмиссары Коломойского" договариваются с Москвой о "сдаче" Украины - СМИ
США ответят Ирану за гибель каждого военнослужащего
Жириновский предложил представить Зюганова к госнаграде
В Госдуме начата работа над введением биометрической регистрации депутатов
Депутат Госдумы: "дело Голунова" не должно разрушить систему
Зюганов: нужно срочно менять губительный для страны курс
Депутат Госдумы: "дело Голунова" не должно разрушить систему
Депутат Госдумы: "дело Голунова" не должно разрушить систему
Депутат Госдумы: "дело Голунова" не должно разрушить систему
Депутат Госдумы: "дело Голунова" не должно разрушить систему
Депутат Госдумы: "дело Голунова" не должно разрушить систему
"Эмиссары Коломойского" договариваются с Москвой о "сдаче" Украины - СМИ
Россию может ожидать "социальный взрыв" из-за бедности - Кудрин
Минтруд РФ: количество официально работающих пенсионеров сокращается
Адвокат Мамаева назвал владельца "Краснодара" Галицкого предателем
В Калифорнии кризис бездомности
Впервые в истории Израиля: как Авигдор Либерман устроил переполох в кнессете
Зеленский придумал, что скажет Владимиру Путину при первой встрече
Депутат Госдумы предлагает ввести в УК статью о незаконном обогащении для борьбы с коррупцией
Адвокат Мамаева назвал владельца "Краснодара" Галицкого предателем
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ