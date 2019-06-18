Секрет домов с привидениями раскрыт, но интерес к ним остался

Американские исследователи раскрыли секрет старинных объектов с привидениями. Оказалось, что все здания, где обитают призраки, оккупировала черная вредная плесень Stachybotrys chartarum.



ТОП 5 Домов с Привидениями

Выводы ученых

Ученые из университета Кларксон (Нью-Йорк) доказали, что ядовитые токсины Stachybotrys chartarum способны стать причиной воспаления на коже, головной боли, тошноты, слабости, расстройств нервной системы, тревожных состояний и галлюцинаций.

Исследователи считают, что люди, встретившие привидения, в действительности оказались под влиянием токсинов. Выбрав сооружения с призраками, ученые взяли пробы воздуха на анализ и выявили высокую концентрацию токсинов черной плесени.

Популярные объекты с привидениями

Но, тем не менее, дома с привидениями продолжают притягивать туристов, как магнит своими загадочными историями и таинственностью. Лидером по числу объектов с призраками остается Великобритания, где много старинных замков, а сырой климат благоприятствует развитию черной плесени. Поэтому речь пойдет о самых известных сооружениях, которые якобы облюбовали привидения.

В некоторых зданиях возникает ощущение, что кто-то пристально смотрит на посетителей или дышит рядом леденящим душу холодом. В ряде объектов с привидениями можно даже переночевать и проверить прочность своей нервной системы. В некоторых местах туристов сопровождают охотники за привидениями и делятся секретами своей профессии. Они отлично знают, где и когда появится потусторонний гость.

Сандфорд Оркас Манор

Этот особняк, расположенный в сельском графстве Дорсет, считается рекордсменом по числу привидений в Великобритании. Здесь обнаружили четырнадцать призраков. В этой кампании оказались монах и бывший хозяин поместья сэр Хьюберт Медликотт, который покончил с собой в собственном доме. Очевидцы утверждают, что призраки показываются каждый день, а монах даже набрасывается на туристов.Сандфорд Оркас Манор расположен неподалеку от городка Шерборна. На автомобиле сюда придется ехать по абсолютно безлюдным проселочным дорогам без указателей, поэтому лучше воспользоваться спутниковым навигатором. По прибытии обращаются в сторожку к домоправительнице.

Окли Коут

В особняке в Окли Коут все трагические события с призраками связаны с водой. В этом здании в ванне утонул мальчик. Спустя два года после его гибели утонул еще один ребенок. За объектом протекает Темза и там произошли основные трагедии со смертельным исходом. Число жертв исчисляется десятками. Наиболее странный случай произошел в 1971 году, считается, что тогда призраки утащили под воду пассажира прогулочного катера. Его труп так и не нашли.

Сейчас Окли Коут является дорогим отелем для приличных гостей. Если в гостинице отдыхают члены королевской семьи, то без гостиничной карты туда попасть невозможно. Хотя номер может забронировать любой желающий - по телефону или через Интернет.

Бертон Агнес Холл

В Бридлингтоне (Йоркшир) находится один из самых красивых особняков Великобритании. Когда-то здесь жила леди Анна Гриффит, перед смертью она пожелала, чтобы ее череп оставили в здании на постоянное хранение. Ее родители воздержались от выполнения необычного желания дочери, но на особняк обрушился полтергейст, и погибли несколько человек. И только после эксгумации трупа девушки, и замуровывания ее черепа в стене здания, привидение угомонилось.Не исключено, что при посещении Бертон Агнес Холла удастся пообщаться с кем-то из нынешних владельцев особняка из рода Кенлифф-Листер, которым известны подробности о жизни Анны Гриффит. Комната девушки доступна для туристов, но ночевать в ней не разрешают, чтобы не рассердить привидение.

Фото: tvc.ru

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