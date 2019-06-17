Ремонт перед продажей недвижимости: нужно или нет?

Продажа жилплощади - дело непростое и довольно длительное. Во всех случаях продавец желает в кратчайшие сроки и выгодно реализовать жилье. Ввиду этого, ниже мы рассмотрим самые популярные вопросы на эту тему, которые помогут владельцу в продаже жилплощади.



Стильная красивая современная квартира 60 м2. Ремонт под ключ.

Делать ли косметический ремонт перед продажей?

Среди продавцов жилья бытует стереотип, что ремонт перед продажей - реальный способ увеличить стоимость. Это неверное суждение.

Специалисты в этой сфере сообщают, что цена зависит от других факторов:

местонахождение недвижимости и транспортная инфраструктура;

тип здания и его техсостояние;

год возведения дома;

экология области, где располагается жилье.

Как правило, вопрос ремонта волнует покупателей в последнюю очередь. Ведь в основном они переделывают интерьер квартиры под себя.

Нужно ли делать капремонт перед продажей жилплощади?

Капитальный ремонт жилья - процесс, куда входит замена канализационных труб, установка новых окон, укладка полов и т.д. Многих интересует вопрос: стоит ли делать подобную манипуляцию перед продажей? Порой случается, что продавцы, сделавшие капремонт, потом долгое время не могут продать квартиру. Есть риск, что затраты не окупятся из-за низкого спроса.

Специалисты не рекомендуют осуществлять траты на капремонт, так как покупатели предпочтут квартиру в новом доме, чем вторичное жилье по завышенной стоимости.

Капитальный ремонт может потребоваться в одном случае - если квартира подверглась пожару или подтоплению.

Какое жилье ищет покупатель?

В данном случае все зависит от предпочтений покупателя. Если он желает сразу заселиться, но нет финансов на проведение ремонтных работ, то нормальное состояние жилплощади играет решающую роль.

Если нет необходимости заселяться непосредственно в данный момент, то хозяева, скорее всего, запланируют ремонт. В такой ситуации состояние жилья абсолютно не важно.

Когда и как нужно показывать жилье покупателям?

Существует несколько экспертных советов:

1. При показе квартиры важно знать ее сильные стороны, которые следует продемонстрировать в первую очередь. Например, особая гордость - вид из окна, тогда показывать жилье нужно в светлое время суток, не завешивая окна. В ситуации, когда окна выходят на помойку или окна другого дома, то не следует на этом делать акцент.

2. Потенциального покупателя рекомендуется встречать на нейтральной территории. Это позволит наладить контакт друг между другом. Помимо этого, покупатель должен без лишних проблем найти место встречи, а не блуждать по районам.

3. В жилье не должно присутствовать неприятных запахов. Данный пункт особенно относится к старым квартирам, где аромат источает пол и мебель. Порой в неприятном запахе виноваты животные. В этом случае рекомендуется ликвидировать источник амбре и применить освежитель воздуха.

4. Уборка и чистота в жилье. Каждого человека, в том числе и потенциального клиента, не оставит равнодушным идеальная чистота в квартире. Перед показом жилплощади рекомендуется провести уборку и убрать лишнюю мебель.

Фото: tcnms.ru

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