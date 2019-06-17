Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Недвижимость
Проекты Аналитика Интервью Мнение
Автор Ксения Семенова

Ремонт перед продажей недвижимости: нужно или нет?

Недвижимость print

Продажа жилплощади - дело непростое и довольно длительное. Во всех случаях продавец желает в кратчайшие сроки и выгодно реализовать жилье. Ввиду этого, ниже мы рассмотрим самые популярные вопросы на эту тему, которые помогут владельцу в продаже жилплощади.


Стильная красивая современная квартира 60 м2. Ремонт под ключ.

Делать ли косметический ремонт перед продажей?

Среди продавцов жилья бытует стереотип, что ремонт перед продажей - реальный способ увеличить стоимость. Это неверное суждение.

Специалисты в этой сфере сообщают, что цена зависит от других факторов:

  • местонахождение недвижимости и транспортная инфраструктура;
  • тип здания и его техсостояние;
  • год возведения дома;
  • экология области, где располагается жилье.

Как правило, вопрос ремонта волнует покупателей в последнюю очередь. Ведь в основном они переделывают интерьер квартиры под себя.

Нужно ли делать капремонт перед продажей жилплощади?

Капитальный ремонт жилья - процесс, куда входит замена канализационных труб, установка новых окон, укладка полов и т.д. Многих интересует вопрос: стоит ли делать подобную манипуляцию перед продажей? Порой случается, что продавцы, сделавшие капремонт, потом долгое время не могут продать квартиру. Есть риск, что затраты не окупятся из-за низкого спроса.

Специалисты не рекомендуют осуществлять траты на капремонт, так как покупатели предпочтут квартиру в новом доме, чем вторичное жилье по завышенной стоимости.

Капитальный ремонт может потребоваться в одном случае - если квартира подверглась пожару или подтоплению.

Какое жилье ищет покупатель?

В данном случае все зависит от предпочтений покупателя. Если он желает сразу заселиться, но нет финансов на проведение ремонтных работ, то нормальное состояние жилплощади играет решающую роль.

Если нет необходимости заселяться непосредственно в данный момент, то хозяева, скорее всего, запланируют ремонт. В такой ситуации состояние жилья абсолютно не важно.

Когда и как нужно показывать жилье покупателям?

Существует несколько экспертных советов:

1. При показе квартиры важно знать ее сильные стороны, которые следует продемонстрировать в первую очередь. Например, особая гордость - вид из окна, тогда показывать жилье нужно в светлое время суток, не завешивая окна. В ситуации, когда окна выходят на помойку или окна другого дома, то не следует на этом делать акцент.

2. Потенциального покупателя рекомендуется встречать на нейтральной территории. Это позволит наладить контакт друг между другом. Помимо этого, покупатель должен без лишних проблем найти место встречи, а не блуждать по районам.

3. В жилье не должно присутствовать неприятных запахов. Данный пункт особенно относится к старым квартирам, где аромат источает пол и мебель. Порой в неприятном запахе виноваты животные. В этом случае рекомендуется ликвидировать источник амбре и применить освежитель воздуха.

4. Уборка и чистота в жилье. Каждого человека, в том числе и потенциального клиента, не оставит равнодушным идеальная чистота в квартире. Перед показом жилплощади рекомендуется провести уборку и убрать лишнюю мебель.

Фото: tcnms.ru

Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)

Читайте также:

Архитектура Сингапура: круче некуда﻿

Чем недвижимость в Восточной Европе привлекает российских инвесторов

Как правильно оценить недвижимость перед сделкой

Афера с недвижимостью привела к отставке болгарских политиков﻿﻿

 

Темы ремонт дизайн продажа недвижимость квартира купить квартира в москве
Обсудить
Актуальная аналитика
Недвижимость
Ремонт перед продажей недвижимости: нужно или нет?
Собаки
Тайский риджбек: история породы, характер, уход
Зрение
Лечение катаракты
Новости Все >
Мощный циклон оставил без электричества жителей Сахалина﻿
Легкоатлет Шубенков выиграл забег, упав на финише
В New York Times предложили утопить флот "пиратского" Ирана
Жителям Камчатки понизят тарифы за горячую воду и отопление﻿
Маск написал в Twitter о том, что удалил свой аккаунт
Власти в Кузбассе расселят 71 дом после просьбы жителей об убежище в Канаде
Уругвай разгромил Эквадор на Кубке Америки
Неизвестные "переименовали" Екатеринбург в "город бесов"
Бедных и ленивых россиян хотят лишить господдержки
Шесть кандидатов заявились на выборы губернатора Сахалина
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Мир. Новости мира
СМИ: Си Цзиньпин анонсировал создание "азиатского НАТО"

Си Цзиньпин призвал лидеров азиатских стран создать новую конструкцию безопасности в Азии, чтобы повысить обороноспособность региона.

СМИ: Си Цзиньпин анонсировал создание "азиатского НАТО"
Драмы науки: Смерть академика Легасова
Полезно знать
Драмы науки: Смерть академика Легасова
Православие
Страшное горе: как молиться за самоубийц?
Общество
Следователи обнародуют новую информацию о крушении MH17 в Донбассе 19 июня
Происшествия
"Проблема Чемодановки" расходится по России

"Чемодановка - вокзал - Москва", - кричали, наверное, сегодня на всепоселенском сходе, на который с испугу приехал аж целый губернатор Иван Белозерцев, полковник и целый член президиума Госсовета России

"Проблема Чемодановки" расходится по России
За Голунова без Голунова: как прошел митинг "За справедливость"
Общество
За Голунова без Голунова: как прошел митинг "За справедливость"
Военные новости
Разведка Израиля обвиняет Иран в атаке на танкеры в Оманском заливе
Экономика
Кудрин назвал справедливой пенсию в 40% от зарплаты
Политика. Новости и аналитика
Минюст готовит законопроект об изъятии у чиновников не только имущества, но и средств со счетов

Минюст разрабатывает законопроект, согласно которому у чиновников можно будет изымать деньги со счетов, легальность получения которых не будет подтверждена.

Минюст готовит законопроект об изъятии у чиновников не только имущества, но и средств со счетов
"Проблема Чемодановки" расходится по России
Происшествия
"Проблема Чемодановки" расходится по России
Шоу-бизнес
Певица Вика Цыганова может стать депутатом ГД
Полезно знать
Драмы науки: Смерть академика Легасова
Рустем Сафронов "Ястреб" Болтон натравливает Трампа на Иран Рустем Сафронов Игорь Буккер Криптовалюту изобрели древние жители Микронезии Игорь Буккер Ирада Нургалиева Косово: три пути к праву на существование Ирада Нургалиева
Комментарии
На Украине ликвидировали незаконные подключения к нефтепроводу "Дружба"
Политтехнологи пожаловались президенту на свою беззащитность
Памятник освободителям в Риге под угрозой сноса
Бедных и ленивых россиян хотят лишить господдержки
Неизвестные "переименовали" Екатеринбург в "город бесов"
Военнослужащие РФ испытывают свое оружие на армии США в Сирии
Депутаты Чехии предложили объявить 21 августа "Днем памяти жертв вторжения"
Почему не работают национальные проекты - экспертное мнение
Депутаты Чехии предложили объявить 21 августа "Днем памяти жертв вторжения"
Наши партнеры по ЕАЭС пока только "трижды снимают сливки" с России - мнение
Россия экономически выиграет от Brexit - эксперты
Депутаты Чехии предложили объявить 21 августа "Днем памяти жертв вторжения"
Депутаты Чехии предложили объявить 21 августа "Днем памяти жертв вторжения"
За Голунова без Голунова: как прошел митинг "За справедливость"
За Голунова без Голунова: как прошел митинг "За справедливость"
За Голунова без Голунова: как прошел митинг "За справедливость"
Дело об убийстве в Чемодановке будет расследовать главное управление СК - Быстрыкин
В цыганском поселке у "мятежной" Чемодановки - крупный пожар
СМИ: губернатор запретил продажу алкоголя в "мятежной" Чемодановке
СМИ: губернатор запретил продажу алкоголя в "мятежной" Чемодановке
Губернатор после событий в Чемодановке рассказал о ложной информации, проплаченной США
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ