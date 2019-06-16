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Автор Ксения Семенова

Бизнес по посуточной сдаче жилья в аренду: закон, нюансы и как начать. Часть 1.

Недвижимость print

На данный момент большинство хозяев квартир поняли, что сдавать жилплощадь посуточно гораздо выгоднее, нежели долгосрочная аренда. Однако в этом бизнесе есть свои подводные камни, например, непостоянный поток клиентов, а значит, нерегулярный доход. Чаще всего успеха в данном деле добиваются только те, кто разработал правильную схему действий.


Эксперты отмечают рост спроса на аренду квартир...

С чего начать бизнес?

Подобный вид бизнеса подойдет далеко не каждому. Первое, что нужно сделать - определиться с кругом людей, которые окажут помощь при старте. Например, не помешают следующие помощники:

1. Люди, которые имеют опыт работы в гостиничном деле. Посуточная сдача жилья в аренду немногим отличается от этого бизнеса, поэтому подобные друзья окажутся неплохими помощниками.

2. Риелторы. Чаще всего у экспертов в сфере недвижимости имеется несколько вариантов жилья, которые они могут сдавать на постоянной основе. С такими знакомыми можно всегда в запасе иметь пару квартир,  которые получится недорого снять, и от которых всегда можно отказаться, если потребуется. Проще говоря, нет необходимости приобретать или иметь свою жилплощадь.

3. Люди, с большим количеством знакомых. Никто не отменял сарафанное радио, что позволит сэкономить на рекламе.

Помимо вышеизложенного, собственное дело по аренде жилье подразумевает определение с недвижимостью, которая будет реализовываться.

Исходя из ситуации, следует поступать следующим образом:

  • при наличии второго жилья, лучшим вариантом будет его сдача - это максимально правильное разделение капитала;
  • если дополнительной жилплощади нет, то можно пустить в расход собственное жилье, а самому переехать на время к родственникам;
  • в крайнем случае, вторую квартиру можно купить, например, в ипотеку. Но здесь не обойтись без стартового капитала.

Законодательная база

Человеку, который планирует окунуться в данный бизнес, следует знать нормы законодательства, особенно, Налогового Кодекса.

Некоторые не обращают на это внимание и не платят налоги, но стоит помнить, что при вскрытии подобного факта человек будет привлечен к административной ответственности. Да и заработать таким образом особо не получится.

Так, открыв ИП можно реально увеличить число своих клиентов. К примеру, ИП чаще всего имеет счет в банке, что позволит вести сотрудничество не только с физическими лицами, но и с компаниями.

Оформление себя в качестве индивидуального предпринимателя не займет много времени. Для этого потребуется:

  • произвести оплату ежегодного взноса около 20-26 тысяч рублей;
  • подать заявление в соответствующий орган.

Не лишним будет обзавестись договором на краткосрочную аренду.

Что принесет больше денег - сдача посуточно или в долгосрочную аренду?

Когда разговор идет о выгоде суточной и долгосрочной аренды, то следует учитывать несколько нюансов, которые оказывают непосредственное влияние на сумму дохода при краткосрочной сдаче жилья:

  • местонахождение;
  • сезон;
  • местное население;
  • цена.

Например, если жилплощадь располагается в курортной зоне, естественно, гораздо выгоднее сдавать ее посуточно, так как большинство туристов останавливаются именно на таком варианте проживания.

В далеких от курортов муниципалитетах долгосрочная аренда кажется более доходной. Но важно помнить, что в каждом городе центральные районы пользуются большим спросом при посуточной аренде.

Ввиду вышеизложенного, при выборе долгосрочной или краткосрочной сдачи недвижимости нужно обращать внимание на некоторые факторы относительно каждого случая. Кроме того, не стоит забывать о ликвидности, если присутствует спрос на посуточную аренду, то лучше отдать предпочтение ей.

Фото: vesti22.tv

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Бизнес по посуточной сдаче жилья в аренду: закон, нюансы и как начать. Часть 1.
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