Помощь в приватизации квартиры



приватизация

Что делать, когда, проживая в квартире вы все-таки решили ее приватизировать? Чтобы вы не запутались, мы решили написать вам подсказку по пунктам.

Первым делом нужно решить, кто будет участвовать в приватизации. В соответствии с российским законодательством граждане, которые проживают в жилых помещениях, располагающихся пол государственным или муниципальным надзором, могут получить право собственности.

Другими словами, в приватизации могут учувствовать все, кто зарегистрирован в квартире. Но тут не все так просто, есть некоторые нюансы. Например, совершеннолетние люди сами могут решать отказываться им от права собственности или нет, а вот лица, не достигшие восемнадцати лет, всегда включаются в список на право собственности. Конечно, можно написать заявление и исключить несовершеннолетних из списка на право собственности, но на практике это практически невозможно.

Все дело в том, что органы опеки считают, что родители нарушают таким образом интересы ребенка. Если в голову придет идея после приватизации продать квартиру, тогда следующая должна быть оформлена на ребенка и площадь должна быть такая же, иначе органы опеки не одобрят продажу. В этом случае лучше разделить жилую площадь между членами семьи, чтобы уменьшить долю, которая будет приходиться на ребенка в будущем.

Далее необходимо получить отказы от приватизации, если есть нужда в этом. Например, если в приватизации квартиры будут участвовать не все члены семьи, тогда тот, кто отказывается, должен предоставить свое решение в письменном виде, которое после будет заверено у нотариуса.

Далее необходимо подготовить определенный пакет документов. В этот список входят - паспорта всех зарегистрированных членов семьи, паспорта тех, кто имеет право пользоваться квартирой. Если среди членов семьи есть, у кого еще нет паспорта, тогда подойдет свидетельство о рождении. А также понадобится договор социального найма на квартиру. В этот же список входит ордер или же выписка из распоряжения органа исполнительной власти, если же орден вы потеряли, тогда можно запросить копию, она всегда хранится в архиве.

Ну и, наконец, выписка из домовой книги или же с лицевого счета за определенный период, как правило, это время с 21 июля 1991 года и до настоящего момента проживания в доме. Если с 21 июля 91-го года вы были прописаны в другом месте, тогда нужно предоставить справку, что тогда вы не участвовали в приватизации квартиры/дома. За период с 91-го по 98-ой справки выдают в БТИ по месту жительства.

Фото: 1nasledstvo.ru

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