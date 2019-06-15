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Автор Полина Козлова

Почему квартиры могут продавать по цене ниже рыночной

Недвижимость print

Наверняка, вы могли заметить, что в объявлениях можно встретить квартиры, стоимость которых ниже рыночной, но при этом написано, что квартира в хорошем состоянии. Тогда с чем связана низкая цена?


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Чаще всего квартиру с небольшой стоимостью выставляют на продажу те, кому срочно нужны деньги или же продавец/владелец сильно ограничен во времени, например, срочно нужно уехать/переехать. Если низкая цена квартиры не по этим двум причинам, тогда это должно насторожить. Если же вариант - это не срочная продажа по перечисленным причинам, тогда могут быть осложнения, о которых пойдет речь дальше.

На квартиру претендуют по наследству. Если нет завещания, то прямой наследник может не подозревать о том, что у него есть права на квартиру усопшего, а вот другие родственники могут пытаться быстрее реализовать вариант продажи. В том случае, если наследник узнает о своих правах и заявить, тогда отсудить данную квартиру будет практически невозможно.

Срочная продажа по низкой цене может быть, если лица, которые прописаны в квартире, но не проживают в ней на данный момент пытаются ее продать. Недобросовестные продавцы частенько пытаются продать квартиру, в которой на данный момент прописан кто-то еще, но его не ставят в известность о продаже.

В доме прописан человек, который на данный момент находится в тюремном заключении. В момент выхода со злачных мест прописка человека будет восстановлена, а значит у него снова появятся права претендовать на право собственности и проживание в квартире. А недобросовестный владелец хочет продать квартиру без ведома родственника-тюремщика.

Вообще квартиры, которые продаются по заниженной стоимости на профессиональном языке называются объектами с обременением и, чаще всего, их продают по стоимости, которая на тридцать-сорок процентов ниже, чем рыночная. Но чтобы не попасть в, так называемый, капкан, нужно проверять есть ли какие-то секреты у этой квартиры или нет. Сделать это легко, достаточно запросить в паспортном столе соответствующую справку, которая носить название «форму 12». Чтобы обезопасить себя от возможных рисков, которые могут случиться во время приобретения квартиры с низкой стоимостью, нужно досконально проверить документацию. Только вот такая полная проверка проводится в случае, если обратиться в хорошее агентство недвижимости, которое успело себя зарекомендовать, иначе самостоятельно сделать у вас этого не выйдет и можно нарваться на неприятности. Конечно, на агентство придется потратиться немного, но это гарантия хорошего приобретения.

Фото: nedexpert.ru

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