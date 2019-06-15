Как действовать при затоплении квартиры?

При затоплении квартиры в первую очередь отключаем от питания всю электронику. Если есть возможность, убираем электроприборы как можно дальше от затопленного участка. В противном случае высока вероятность возникновения замыкания. Если вода достигла электронных приборов раньше вас, то для вашей же безопасности следует обесточить всю жилплощадь через щиток, который располагается в квартире или на лестничной клетке.



Как не затопить соседей. Делаем датчик протечки воды.

После отключения электричества необходимо остановить воду. Для этого обращаемся к затопившим вас соседям и просим отключить воду, если они находятся дома. В крайнем случае обращаемся к управляющей компании. Работники ЖКХ перекроют воду не нарушая границы частной собственности.

По вашему требованию управляющая организация обязана составить акт о заливе водой квартиры. В документе подробно описываются нанесённые водой повреждения и указывается лицо, которое оказалось виновато в случившемся. Виновник устанавливается коммунальными службами после проведения проверки жилых помещений и домового водопровода. В качестве виновного лица могут выступать:

соседи, если обнаружатся халатное отношение к домашней сантехнике или банальная невнимательность;

управляющая компания, если по их недосмотру возникнет неисправность в инженерных системах дома.

При составлении акта соберите соседей в качестве свидетелей, которые, как и вы подпишут документ и подтвердят факт его составления в суде. Сделанные в ближайшее время фотографии затопленной квартиры также послужат неопровержимым доказательством, если возмещение убытков придётся требовать в судебном порядке.

Оценить нанесённый ущерб можно самостоятельно или через независимую экспертизу. При визите эксперта должен присутствовать виновник. О его вызове свидетельствуют телеграмма и иные уведомления. После проверки состояния квартиры оценщик выдаст вам акт о повреждениях. При согласии виновного лица оплатить ущерб без судебного иска составляется соглашение о добровольном возмещении ущерба, который заверяется нотариусом.

Иск направляется либо в мировой (при незначительности суммы ущерба т.е. не превышает 50 тыс. рублей) либо в районный (при сумме свыше 50 тыс. рублей). К заявлению прилагаются оригиналы или копии: свидетельства о праве собственности; акта о заливе квартиры; заключения экспертизы оценки ущерба; соглашения о возмещении убытков (при его наличии); доказательства отправки уведомления о визите оценщика виновной стороне; квитанции об оплате госпошлины. Вопрос о принятии судебного иска решается в течение пяти дней. При споре о сумме возмещения между сторонами суд самостоятельно определяет его размер. При несогласии с решением суда первой инстанции вы можете подать апелляцию в течение месяца после его вынесения. При отказе виновника возместить ущерб по судебному акту обращаемся к судебным приставам с исполнительным листом и заявлении о возбуждении исполнительного производства.

Фото: relaxstudio.ru

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