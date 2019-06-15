Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Недвижимость
Проекты Аналитика Интервью Мнение
Автор Александра Алексеева

Как действовать при затоплении квартиры?

Недвижимость print

При затоплении квартиры в первую очередь отключаем от питания всю электронику. Если есть возможность, убираем электроприборы как можно дальше от затопленного участка. В противном случае высока вероятность возникновения замыкания. Если вода достигла электронных приборов раньше вас, то для вашей же безопасности следует обесточить всю жилплощадь через щиток, который располагается в квартире или на лестничной клетке.


Как не затопить соседей. Делаем датчик протечки воды.

После отключения электричества необходимо остановить воду. Для этого обращаемся к затопившим вас соседям и просим отключить воду, если они находятся дома. В крайнем случае обращаемся к управляющей компании. Работники ЖКХ перекроют воду не нарушая границы частной собственности.

По вашему требованию управляющая организация обязана составить акт о заливе водой квартиры. В документе подробно описываются нанесённые водой повреждения и указывается лицо, которое оказалось виновато в случившемся. Виновник устанавливается коммунальными службами после проведения проверки жилых помещений и домового водопровода. В качестве виновного лица могут выступать:

  • соседи, если обнаружатся халатное отношение к домашней сантехнике или банальная невнимательность;
  • управляющая компания, если по их недосмотру возникнет неисправность в инженерных системах дома.

При составлении акта соберите соседей в качестве свидетелей, которые, как и вы подпишут документ и подтвердят факт его составления в суде. Сделанные в ближайшее время фотографии затопленной квартиры также послужат неопровержимым доказательством, если возмещение убытков придётся требовать в судебном порядке.

Оценить нанесённый ущерб можно самостоятельно или через независимую экспертизу. При визите эксперта должен присутствовать виновник. О его вызове свидетельствуют телеграмма и иные уведомления. После проверки состояния квартиры оценщик выдаст вам акт о повреждениях. При согласии виновного лица оплатить ущерб без судебного иска составляется соглашение о добровольном возмещении ущерба, который заверяется нотариусом.

Иск направляется либо в мировой (при незначительности суммы ущерба т.е. не превышает 50 тыс. рублей) либо в районный (при сумме свыше 50 тыс. рублей). К заявлению прилагаются оригиналы или копии: свидетельства о праве собственности; акта о заливе квартиры; заключения экспертизы оценки ущерба; соглашения о возмещении убытков (при его наличии); доказательства отправки уведомления о визите оценщика виновной стороне; квитанции об оплате госпошлины. Вопрос о принятии судебного иска решается в течение пяти дней. При споре о сумме возмещения между сторонами суд самостоятельно определяет его размер. При несогласии с решением суда первой инстанции вы можете подать апелляцию в течение месяца после его вынесения. При отказе виновника возместить ущерб по судебному акту обращаемся к судебным приставам с исполнительным листом и заявлении о возбуждении исполнительного производства.

Фото: relaxstudio.ru

Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)

Читайте также:

Россияне активно скупают недвижимость в Греции

Квартиранты в Швейцарии

Накопить на квартиру: мечта или реальность?

Как правильно снять квартиру 

 

Темы дом право соседи граждане недвижимость квартира купить квартира в москве
Обсудить
Актуальная аналитика
Православие
Страшное горе: как молиться за самоубийц?
Недвижимость
Как действовать при затоплении квартиры?
Мир. Новости мира
Чем отличаются присяги при натурализации в России и других странах
Новости Все >
Певица Вика Цыганова может стать депутатом ГД
Банк России может создать собственную криптовалюту - Набиуллина
Дело об убийстве в Чемодановке будет расследовать главное управление СК - Быстрыкин
В НАО задержали депутата за продажу марихуаны
Четыре человека пострадали в результате боевых действий за 2018 год - Росстат
Додон: все участники госпереворота ответят по закону
МИД Великобритании поддержал обвинения США в адрес Ирана
Американский школьник заработал денег на продаже кексов и свозил свою семью в Диснейленд
В Москве, Петербурге и Казани запустят тестирование коммерческих сетей 5G
Британские журналисты обнаружили китайские детали в самолетах F-35
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Полезно знать
Драмы науки: Смерть академика Легасова

Когда произошла чернобыльская трагедия, конечно же, начали искать виноватых. Многие, испугавшись, стали перекладывать ответственность на другого, а вот академик Легасов принял огонь на себя, хотя он не был виновен в случившемся. И это стоило ему жизни. Рассказом об этом отважном и благородном ученом "Правда.Ру" завершает цикл "Драмы науки".

Драмы науки: Смерть академика Легасова
Страшное горе: как молиться за самоубийц?
Православие
Страшное горе: как молиться за самоубийц?
Бывший СССР
Наши партнеры по ЕАЭС пока только "трижды снимают сливки" с России - мнение
Общество
Следователи обнародуют новую информацию о крушении MH17 в Донбассе 19 июня
Политика. Новости и аналитика
Новая "горячая точка" возникла на границе Чечни и Дагестана

Конфликт между Чечней и Дагестаном по поводу границ этих субъектов продолжает развиваться - и стороны, кажется, сознательно идут на его эскалацию.

Новая "горячая точка" возникла на границе Чечни и Дагестана
Полиция задержала более 200 участников несанкционированной акции в центре Москвы
Происшествия
Полиция задержала более 200 участников несанкционированной акции в центре Москвы
Происшествия
"Проблема Чемодановки" расходится по России
Новости Украины
Киев предложил поставлять российский газ на Украину через частную компанию
Политика. Новости и аналитика
Депутат Госдумы предложил приравнять "оборотней" к шпионам

Депутат Госдумы Олег Нилов предложил приравнять преступления, совершаемые людьми в погонах с использованием своего служебного положения, к госизмене.

Депутат Госдумы предложил приравнять "оборотней" к шпионам
В Белоруссии будут сажать за реабилитацию нацизма
Новости Белоруссии
В Белоруссии будут сажать за реабилитацию нацизма
Политика. Новости и аналитика
Минюст готовит законопроект об изъятии у чиновников не только имущества, но и средств со счетов
Новости Европы
Мигрант в Германии ударил прохожего со словами "за Афганистан"
Рустем Сафронов "Ястреб" Болтон натравливает Трампа на Иран Рустем Сафронов Игорь Буккер Криптовалюту изобрели древние жители Микронезии Игорь Буккер Ирада Нургалиева Косово: три пути к праву на существование Ирада Нургалиева
Комментарии
Певица Вика Цыганова может стать депутатом ГД
Банк России может создать собственную криптовалюту - Набиуллина
Дело об убийстве в Чемодановке будет расследовать главное управление СК - Быстрыкин
Чем отличаются присяги при натурализации в России и других странах
Четыре человека пострадали в результате боевых действий за 2018 год - Росстат
Дело об убийстве в Чемодановке будет расследовать главное управление СК - Быстрыкин
В НАО задержали депутата за продажу марихуаны
"Проблема Чемодановки" расходится по России
"Проблема Чемодановки" расходится по России
"Проблема Чемодановки" расходится по России
"Проблема Чемодановки" расходится по России
Берлинские правоохранители опасаются кавказских криминальных группировок
Мельница мифов: ЧП на броненосце "Потемкин"
Дело об убийстве в Чемодановке будет расследовать главное управление СК - Быстрыкин
Наши партнеры по ЕАЭС пока только "трижды снимают сливки" с России - мнение
"Проблема Чемодановки" расходится по России
"Проблема Чемодановки" расходится по России
"Проблема Чемодановки" расходится по России
"Проблема Чемодановки" расходится по России
"Коммунисты России" требуют запретить сериал "Чернобыль" от HBO
Якутия - новая Фергана или Карабах?
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ